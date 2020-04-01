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HaberlerSağlık
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1 Nisan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs tablosu! Türkiye günlük koronavirüs tablosu ve güncel vaka sayısı

Sağlık Bakanlığı son dakika açıklamasına göre Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve ölüm rakamları açıklandı. Günlük Koronavirüs tablosunda ölü sayısı ve vaka sayısı gibi istatistikler yer alıyor. En son Türkiye corona virüs tablosu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye corona virüs tablosunu paylaştı ve son durumu açıkladı. Peki Türkiye'de koronavirüs ölü sayısı kaç? İşte 1 Nisan 2020 Koronavirüs tablosu

koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi sitesinden son dakika corona virüse dair dün son rakamlar geldi. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 13.531 kişiye yükselirken toplam vefat eden vatandaşların sayısı ise 214 olarak kayıtlara geçti.

1 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

1 Nisan Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılır paylaşılmaz haber sayfamızda olacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS TABLOSU 31 MART 2020

Sağlık Bakanlığı son dakika Corona virüsü açıklamasında; "TEST sayımız düne oranla %25,2 arttı. TEST MERKEZİ sayımız 75’e ulaştı. Pozitif vakaların tespitinde daha hızlı ve avantajlıyız. Sosyal izolasyondan taviz vermeyelim. Temas=Risk. Lütfen unutmayalım." dedi.

CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA GELİŞMELERİ

 

 

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