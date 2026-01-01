Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak tarihi, ülkemizde resmi tatil olarak kabul ediliyor. 2026 yılında yılbaşı resmi tatili, Perşembe gününe denk geliyor. Birçok kişi tatil gününde AVM'de vakit geçirmek, alışveriş yapmak veya sinemaya gitmek istiyor. Bu sebeple yeni yılın ilk günü alışveriş merkezlerinin saat kaçta açılıp kapandığı merak ediliyor. Peki bugün AVM'ler açık mı kapalı mı? 1 Ocak 2026 Perşembe günü AVM'ler çalışıyor mu, kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? İşte, 1 Ocak 2026 AVM açılış ve kapanış saatleri...