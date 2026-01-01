Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem 1 OCAK (BUGÜN) AVM’LER AÇIK MI, KAPALI MI? 1 Ocak 2026 Perşembe günü Alışveriş Merkezleri AVM’ler çalışıyor mu, kaça kadar açık?

        1 Ocak'ta AVM'ler açık mı, kapalı mı? 1 Ocak 2026 Perşembe AVM'ler çalışıyor mu, kaça kadar açık?

        1 Ocak tarihi, resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Resmi tatillerde kamu kurumları ve birçok işletme faaliyetlerine ara veriyor. AVM'lerin açılış kapanış saatleri de değişiklik gösterebiliyor. Bu sebeple alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar ''Bugün AVM'ler açık mı, kapalı mı?'' sorusuna yanıt arıyor. Yeni yılın ilk gününde alışveriş merkezlerinin kaçta açılıp kapandığını merak edenler 1 Ocak 2026 AVM çalışma saatlerini sorguluyor. Peki 1 Ocak 2026 Perşembe günü AVM'ler çalışıyor mu, kaça kadar açık? İşte detaylar...

        Giriş: 01.01.2026 - 00:18 Güncelleme: 01.01.2026 - 00:18
        1

        Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak tarihi, ülkemizde resmi tatil olarak kabul ediliyor. 2026 yılında yılbaşı resmi tatili, Perşembe gününe denk geliyor. Birçok kişi tatil gününde AVM'de vakit geçirmek, alışveriş yapmak veya sinemaya gitmek istiyor. Bu sebeple yeni yılın ilk günü alışveriş merkezlerinin saat kaçta açılıp kapandığı merak ediliyor. Peki bugün AVM'ler açık mı kapalı mı? 1 Ocak 2026 Perşembe günü AVM'ler çalışıyor mu, kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? İşte, 1 Ocak 2026 AVM açılış ve kapanış saatleri...

        2

        1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

        Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre, 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

        Resmi tatillerde, ülkedeki birçok iş yeri, okullar ve kamu kurumları kapalı olup hizmet vermemektedir. Özel sektörde ise çalışanlar, işverenlerin politikalarına ve sektöre bağlı olarak çalışmaktadır.

        3

        1 OCAK’TA (BUGÜN) AVM'LER AÇIK MI, KAPALI MI?

        AVM'ler, 1 Ocak Perşembe günü açık olacak ve ziyaretçilerine hizmet vermeye devam edecek.

        4

        1 OCAK’TA AVM'LER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

        Yılbaşında AVM çalışma saatleri değişiklik gösterebilmektedir.

        Yılın ilk günü olmasından dolayı alışveriş merkezleri, normalden daha geç saatlerde açılabilmekte veya daha geç saatte kapanabilmektedir.

        Bu nedenle en doğru bilgi için gideceğiniz alışveriş merkezini arayabilirsiniz.

        5

        YILBAŞINDA AVM ÇALIŞMA SAATLERİ

        Alışveriş merkezleri genellikle 10:00 ile 22:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        Ancak resmi tatillerde alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerinde değişiklikler olabilmektedir. Örneğin, yoğunluk beklentisine göre bazı AVM’ler kapanış saatini 23:00’e kadar uzatabilir.

        6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
