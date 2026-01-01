PTT ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT şubeleri hafta içi sabah 08.30’da açılır ve akşam saat 17.30’da kapanır. Öğle molası, 12.30’da başlar ve 13.30’da sona erer. Öğle arasında herhangi bir işlem yapılmaz.

Kapanış saatleri şubeler arası farklılık gösterebilmektedir. Bazı şubeler 16.30 ya da 17.00’ye kadar işlem yapmaktadır. Bu sebeple en doğru bilgiyi şubeye giderek ya da telefon aracılığıyla elde edebilirsiniz.

Cumartesi günleri, merkez PTT şubeleri dışında tüm PTT’ler kapalıdır. Cumartesi günü belli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30’a kadar hizmet vermektedir. Pazar günü ise tüm PTT şubeleri kapalıdır.

PTT çalışma saatleri (hafta içi): 08.30-17.30 (bazı şubelerde 17:00)

Öğle arası: 12:30 - 13:30

Cumartesi: 08.30-13.30 (Belli başlı şubeler hizmet vermektedir)

Pazar: Kapalı