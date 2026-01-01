Habertürk
        1 OCAK (BUGÜN) PTT AÇIK MI, KAPALI MI? 1 Ocak 2026 Perşembe günü PTT çalışıyor mu, tatil mi? 1 Ocak PTT çalışma saatleri

        1 Ocak'ta PTT açık mı, kapalı mı? 1 Ocak 2026 Perşembe PTT çalışıyor mu, tatil mi?

        Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak tarihi, resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Resmi tatillerde kamu kurumları faaliyetlerine ara veriyor. Bu sebeple PTT'nin çalışma durumu postanede işi olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. PTT şubelerinden nakit çekim, fatura tahsilatı, maaş ödemesi, paket gönderimi gibi işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler ''1 Ocak'ta PTT açık mı, kapalı mı?'' sorusuna yanıt arıyor. 1 Ocak 2026 PTT çalışma saatleri kontrol ediliyor. Peki 1 Ocak 2026 Perşembe günü bugün PTT çalışıyor mu, tatil mi? İşte yanıtı!

        Giriş: 01.01.2026 - 00:07 Güncelleme: 01.01.2026 - 00:07
        1

        Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak tarihi, ülkemizde resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle bankalar, eczaneler, sağlık ocakları, okullar, üniversiteler ve diğer birçok kurum kapalı olup hizmet vermiyor. Postanede işi olan vatandaşlar ise 1 Ocak 2026 PTT çalışma durumunu sorguluyor. Yeni yılın ilk gününde PTT şubelerinde işlem yapmak isteyenler ‘’1 Ocak’ta PTT açık mı, kapalı mı?’’ sorusuna yanıt arıyor. Peki, 1 Ocak 2026 Perşembe günü bugün PTT çalışıyor mu, tatil mi? İşte detaylar…

        2

        1 OCAK BUGÜN PTT AÇIK MI, KAPALI MI?

        1 Ocak tarihi 2026 yılının ilk resmi tatili olacak.

        Bu nedenle 1 Ocak Perşembe günü PTT kapalı olacak ve hizmet vermeyecek.

        3

        PTT NE ZAMAN AÇILACAK?

        PTT şubeleri 2 Ocak 2026 Cuma günü açık olacak.

        4

        PTT ÇALIŞMA SAATLERİ

        PTT şubeleri hafta içi sabah 08.30’da açılır ve akşam saat 17.30’da kapanır. Öğle molası, 12.30’da başlar ve 13.30’da sona erer. Öğle arasında herhangi bir işlem yapılmaz.

        Kapanış saatleri şubeler arası farklılık gösterebilmektedir. Bazı şubeler 16.30 ya da 17.00’ye kadar işlem yapmaktadır. Bu sebeple en doğru bilgiyi şubeye giderek ya da telefon aracılığıyla elde edebilirsiniz.

        Cumartesi günleri, merkez PTT şubeleri dışında tüm PTT’ler kapalıdır. Cumartesi günü belli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30’a kadar hizmet vermektedir. Pazar günü ise tüm PTT şubeleri kapalıdır.

        PTT çalışma saatleri (hafta içi): 08.30-17.30 (bazı şubelerde 17:00)

        Öğle arası: 12:30 - 13:30

        Cumartesi: 08.30-13.30 (Belli başlı şubeler hizmet vermektedir)

        Pazar: Kapalı

        5

        2026 PTT’NİN KAPALI OLACAĞI RESMİ TATİLLER

        1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı

        19 Mart 2026 Perşembe: Ramazan Bayramı Arifesi

        20 Mart 2026 Cuma: Ramazan Bayramı 1. gün

        21 Mart 2026 Cumartesi: Ramazan Bayramı 2. gün

        22 Mart 2026 Pazar: Ramazan Bayramı 3. gün

        23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

        1 Mayıs 2026 Cuma: Emek ve Dayanışma Günü

        19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

        27 Mayıs 2026 Çarşamba: Kurban Bayramı 1. gün

        28 Mayıs 2026 Perşembe: Kurban Bayramı 2. gün

        29 Mayıs 2026 Cuma: Kurban Bayramı 3. gün

        30 Mayıs 2026 Cumartesi: Kurban Bayramı 4. gün

        15 Temmuz 2026 Çarşamba: Demokrasi ve Millî Birlik Günü

        30 Ağustos 2026 Pazar: Zafer Bayramı

        28 Ekim 2026 Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı Arifesi

        29 Ekim 2026 Perşembe: Cumhuriyet Bayramı

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
