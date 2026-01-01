1 Ocak noterler açık mı, hizmet veriyor mu ve kaça kadar?
1 Ocak tarihi, yılbaşı tatili olması nedeniyle resmi tatil olarak değerlendiriliyor. Bu özel günde noterlik işlemleri olan kişiler, "Noterler açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 1 Ocak noterler açık mı? Noterler 1 Ocak 2026 kaça kadar açık olacak? 1 Ocak'ta noterler kapalı mı? İşte yeni yılın ilk gününde noter çalışma saatleri...
Yeni senenin ilk günü olan 1 Ocak, resmi tatil kapsamında bulunuyor. Bilindiği gibi, resmi tatil dolayısıyla birçok resmi kurum ve kuruluş hizmet vermiyor. Yeni yılın ilk gününde noterlik işlemleri yapmak isteyen kişiler, noterlerin çalışma durumunu merak ediyor. Peki, noterler açık mı? 1 Ocak 2026 noterler açık mı, hizmet veriyor mu? İşte yılbaşı sonrası noter çalışma saatleri...
1 OCAK'TA NOTERLER AÇIK MI?
1 Ocak günü olarak anılan yeni yılın ilk günü 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında resmi tatil olup, noterler 1 Ocak'ta kapalı olacaktır.
NOTER NE ZAMAN AÇILACAK?
Noterde işi olan kişilerin 2 Ocak 2026 tarihinde notere gitmeleri gerekmektedir.