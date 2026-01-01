Yeni senenin ilk günü olan 1 Ocak, resmi tatil kapsamında bulunuyor. Bilindiği gibi, resmi tatil dolayısıyla birçok resmi kurum ve kuruluş hizmet vermiyor. Yeni yılın ilk gününde noterlik işlemleri yapmak isteyen kişiler, noterlerin çalışma durumunu merak ediyor. Peki, noterler açık mı? 1 Ocak 2026 noterler açık mı, hizmet veriyor mu? İşte yılbaşı sonrası noter çalışma saatleri...