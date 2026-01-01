1 Ocak'ta okullar tatil mi? 1 Ocak 2026 Perşembe okullarda ders işlenecek mi?
31 Aralık yılbaşı günü ertesi olan 1 Ocak, her sene tatil olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda veliler ve öğrenciler, 1 Ocak gününde okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, 1 Ocak'ta okullar tatil mi, ders işlenecek mi?
1 OCAK 2026 RESMİ TATİL Mİ?
1 Ocak 2026 Perşembe günü resmi tatil olarak sayılıyor dolayısıyla 1 Ocak'ta tüm kamu kuruluşları kapalı olacak.
1 OCAK'TA OKULLAR TATİL Mİ?
1 Ocak resmi tatil olarak sayıldığı için 1 Ocak 2026 Perşembe günü okullar bir gün süreyle kapalı olacak. 2 Ocak 2026 Cuma, eğitim kaldığı yerden devam edecek.