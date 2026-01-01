31 Aralık yılbaşı gecesinin ardından gelen 1 Ocak, her yıl resmî tatil olarak uygulanıyor. Bu nedenle öğrenciler ve veliler, 1 Ocak tarihinde eğitim durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 1 Ocak’ta okullar tatil mi, ders yapılacak mı?