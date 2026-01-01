Habertürk
        1 Ocak'ta okullar tatil mi? 1 Ocak 2026 Perşembe okullarda ders işlenecek mi, okul var mı, okullar açık olacak mı?

        1 Ocak'ta okullar tatil mi? 1 Ocak 2026 Perşembe okullarda ders işlenecek mi?

        31 Aralık yılbaşı günü ertesi olan 1 Ocak, her sene tatil olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda veliler ve öğrenciler, 1 Ocak gününde okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, 1 Ocak'ta okullar tatil mi, ders işlenecek mi?

        Giriş: 01.01.2026 - 00:05 Güncelleme: 01.01.2026 - 00:05
        1

        31 Aralık yılbaşı gecesinin ardından gelen 1 Ocak, her yıl resmî tatil olarak uygulanıyor. Bu nedenle öğrenciler ve veliler, 1 Ocak tarihinde eğitim durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 1 Ocak’ta okullar tatil mi, ders yapılacak mı?

        2

        1 OCAK 2026 RESMİ TATİL Mİ?

        1 Ocak 2026 Perşembe günü resmi tatil olarak sayılıyor dolayısıyla 1 Ocak'ta tüm kamu kuruluşları kapalı olacak.

        3

        1 OCAK'TA OKULLAR TATİL Mİ?

        1 Ocak resmi tatil olarak sayıldığı için 1 Ocak 2026 Perşembe günü okullar bir gün süreyle kapalı olacak. 2 Ocak 2026 Cuma, eğitim kaldığı yerden devam edecek.

