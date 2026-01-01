1 Ocak'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak 2026 Perşembe ücretsiz hizmet veren toplu taşıma araçları
Her sene resmi tatil olarak sayılan 1 Ocak gününde, toplu taşımanın durumu merak ediliyor. Vatandaşlar, '1 Ocak'ta toplu taşıma ücretsiz mi?' diye merak ederken, beklenen açıklama geldi. Peki, 1 Ocak 2026 Perşembe metro, metrobüs, vapur, otobüs, tramvay ücretsiz mi?
Resmi tatiller arasında yer alan 1 Ocak yaklaşırken, toplu taşıma hizmetlerinin durumu vatandaşların gündemine geldi. Özellikle “1 Ocak’ta toplu taşıma ücretsiz mi?” sorusu sıkça araştırılırken, konuya ilişkin beklenen açıklama yapıldı. İşte, 1 Ocak 2026 Perşembe günü ücretsiz olan toplu taşıma araçları
1 OCAK'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre 1 Ocak 2026 Perşembe günü vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.
1 OCAK 2026 PERŞEMBE HANGİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ?
İBB bünyesindeki toplu ulaşım araçları, yeni yılın ilk resmi tatil günü olan 1 Ocak 2026 Perşembe günü ücretsiz hizmet verecek.