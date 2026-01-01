1 Ocak'ta eczaneler açık mı? 1 Ocak 2026 Perşembe günü eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczane var mı?

ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ

Eczaneler, genel olarak hafta içi her gün sabah saat genellikle 09:00'da açılır ve akşam saat 19:00'da kapanır. Bu saatler, il veya ilçeye göre küçük farklılıklar gösterebilir. Büyük şehirlerde ve yoğun nüfuslu bölgelerde eczanelerin çalışma saatleri genellikle daha esnektir ve akşamları daha geç saatlere kadar açık kalabilirler.

Belirli bir eczanenin açılış ve kapanış saatlerini öğrenmek için o eczanenin bulunduğu il veya ilçenin eczane nöbetçi listesini kontrol etmek veya ilgili eczanenin telefon numarasını arayarak bilgi almak en doğru yöntem olacaktır.