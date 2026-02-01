1 Şubat İSKİ baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarında son durum ne?
İstanbul'da hafta içi başlayan ve hafta sonu devam eden yağışların ardından baraj doluluk oranı merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan verilerle İstanbul barajlarının su seviyesi her gün güncelleniyor. Peki, 1 Şubat Pazar günü İstanbul barajlarında son durum ne, İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte tüm detaylar…
Megakent İstanbul’da devam eden yağışlarla birlikte barajlardaki güncel su seviyesi araştırmaları hız kazandı. İstanbul’un su kaynakları olan Elmalı, Darlık, Istrancalar, Ömerli, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Terkos barajlarının doluluk oranı İSKİ tarafından paylaşıldı. Bu kapsamda “1 Şubat 2026 İstanbul barajlarında su seviyesi yüzde kaç oldu?” sorusunun cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar…
1 ŞUBAT 2026 İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 1 Şubat 2026 Pazar günü barajlardaki genel doluluk oranı yüzde 28,88 seviyesinde yer aldı.
1 ŞUBAT İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM
Elmalı Barajı: Yüzde 82,89
Darlık Barajı: Yüzde 47,91
Istrancalar Barajı: Yüzde 45,77
Ömerli Barajı: Yüzde 42,47
Alibey Barajı: Yüzde 23,55
Büyükçekmece Barajı: Yüzde 19,88
Sazlıdere Barajı: Yüzde 17,23
Terkos Barajı: Yüzde 17,15
Pabuçdere Barajı: Yüzde 8,33
Kazandere Barajı: Yüzde 5,74