1. Uluslararası 'Film Hiç Bitmesin' Film Festivali kapılarını açıyor

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi ve Azerbaycan Devlet Kültür ve Sanat Üniversitesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası 'Film Hiç Bitmesin' Film Festivali, kapılarını 18 Ekim'de Hayat Galiba Güzeldir film gösterimi ve söyleşilerle açacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 6-15 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek festivalin özel konukları, Yönetmen Vaqif Mustafayev ile Azerbaycan Devlet Film Stüdyosu Baş Direktörü ve Yapımcı Azer Quliyev, festivale katılmak üzere Türkiye'ye gelecek.

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kültürel ve sanatsal bağların daha da pekişmesine vesile olacak buluşmada, sinemaseverler bu iki isimle bir araya gelme fırsatı bulacak.