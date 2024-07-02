10 bin emekli maaşı alanlar ne kadar alacak, zamlandı mı? Emekliye ek zam var mı?
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı 10 bin emekli maaşı alanların maaşının ne kadar olacağına çevrildi. 6 aylık enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte memur ve emekli zammı açıklanacak. TÜİK Haziran ayı enflasyon oranı sonrası en düşük ve en yüksek emekli maaşı alanların yeni maaşı belli olacak. Peki 10 bin emekli maaşı alanlar ne kadar alacak, zamlandı mı? Emekliye ek zam var mı? İşte yanıtı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) çarşamba günü haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Bu noktada 10 bin emekli maaşı alanlar ne kadar zam alacak sorusunun yanıtı belli olacak. Yılın ilk 5 ayında enflasyon toplamı 22,72 olarak gerçekleşti. 3 Temmuz'da duyurulacak aylık enflasyon tutarı bu orana eklenecek. Peki 10 bin emekli maaşı alanlar ne kadar alacak, zamlandı mı? Temmuz emekli maaşı ne kadar olacak, emekliye ek zam var mı?
10 BİN EMEKLİ MAAŞI ALANLAR NE KADAR ALACAK, ZAMLANDI MI?
Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz Çarşamba günü yani bugün açıklanacak. Enflasyon oranıyla beraber 10 bin emekli maaşı alan vatandaşların alacakları yeni maaş belli olacak.
SGK ve Bağ-Kur emeklileri, haziran ayı enflasyonunun da belirlenmesiyle, altı aylık enflasyon oranında zam alacak. Piyasa katılımcılarının tahminlerini baz alırsak, kök aylığı 10 bin liranın altında kalmayan emekliler yüzde 25,81 oranında zam alacak.
Merkez Bankası’nın anketindeki tahminin gerçekleşmesi halinde kök maaşı 10 bin lira olan bir emeklinin maaşı 12 bin 581 lira olacak. Emeklinin maaşı 15 bin lira ise 18 bin 871 liraya ve 20 bin lira ise 25 bin 162 liraya yükselecek.
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz Çarşamba günü yani bugün açıklanacak.
Rakamların belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerin alacağı zam oranı da belli olacak.
Yılın ilk 5 ayında enflasyon toplamı 22,72 olarak gerçekleşti. 3 Temmuz'da duyurulacak aylık enflasyon tutarı bu orana eklenecek. SGK ve Bağ-Kur emeklileri 6 ayda oluşan enflasyonun tamamını alacaklar. Emeklilerin yüzde 25 civarı zam alması bekleniyor.
Memur ve memur emeklileri için durum biraz daha farklı. Toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alacaklar. İlk 6 ay için toplu sözleşme zammı yüzde 15 olmuştu. Bunun üzerinde gerçekleşecek enflasyon oranı fark tutarını belirleyecek.
İkinci altı aydaki yüzde 10'luk toplu sözleşme zammı da bunun üzerine eklenecek. Memur ve memur emeklilerinin zam oranının da yüzde 20'ye yaklaşması bekleniyor.
YAKLAŞIK YÜZDE 25,5 – 26,5 ARASINDA ZAM YAPILMASI BEKLENİYOR
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç’a göre SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları 6 ayda bir enflasyon oranında artırılıyor. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yaklaşık yüzde 25,5 – 26,5 arasında zam yapılması bekleniyor.
Memur maaşlarına ocak ayında yapılan yüzde 49,25 oranındaki zammın içinde yüzde 15 toplu sözleşme zammı da yer alıyor. Altı aylık enflasyon farkı yüzde 15 oranındaki toplu sözleşme zammına göre hesaplanacak ve çıkan sayı temmuz ayındaki yüzde 10 toplu sözleşme zammı oranında artırılacak. Buna göre, memur maaşlarına temmuz ayında yüzde 20 – 21 arasında zam yapılması bekleniyor.
Emekli memur aylıkları memur maaş katsayısına yapılan zam oranında artırılıyor. Emekli memurlar da temmuz ayında yüzde 20 – 21 arasında değişen oranda zam alacaklar.
MAAŞ ZAMLARI ARASINDA 5,5 PUAN FARK OLACAK
Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına normalde yüzde 37,57 oranında zam yapılacaktı. Ancak, yüzde 49,25 zam alan memurlar ve memur emeklilerine göre 11,68 puanlık fark ortaya çıktığı için SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına önce yüzde 42,57 oranında zam yapılması kararı alındı. Ancak, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine SSK ve BAĞ-KUR’luların zam oranı da yüzde 49,25’e çıkartıldı. Böylece ocak ayında tüm emekliler ile memurların maaş zam oranları eşitlendi.
Ancak, temmuz ayında ise memur maaşları ve emekli aylıklarına yapılan zam oranı SSK ve BAĞ-KUR’luların altında kalacak. Eğer 6 aylık enflasyon yüzde 25,8 çıkarsa SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları bu oranda artarken, memur maaşları ve emekli memur aylıklarındaki artış yüzde 20,3’te kalacak. Arada 5,5 puanlık fark ortaya çıkacak.