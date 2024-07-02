EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz Çarşamba günü yani bugün açıklanacak.

Rakamların belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerin alacağı zam oranı da belli olacak.

Yılın ilk 5 ayında enflasyon toplamı 22,72 olarak gerçekleşti. 3 Temmuz'da duyurulacak aylık enflasyon tutarı bu orana eklenecek. SGK ve Bağ-Kur emeklileri 6 ayda oluşan enflasyonun tamamını alacaklar. Emeklilerin yüzde 25 civarı zam alması bekleniyor.

Memur ve memur emeklileri için durum biraz daha farklı. Toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alacaklar. İlk 6 ay için toplu sözleşme zammı yüzde 15 olmuştu. Bunun üzerinde gerçekleşecek enflasyon oranı fark tutarını belirleyecek.

İkinci altı aydaki yüzde 10'luk toplu sözleşme zammı da bunun üzerine eklenecek. Memur ve memur emeklilerinin zam oranının da yüzde 20'ye yaklaşması bekleniyor.

YAKLAŞIK YÜZDE 25,5 – 26,5 ARASINDA ZAM YAPILMASI BEKLENİYOR

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç’a göre SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları 6 ayda bir enflasyon oranında artırılıyor. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yaklaşık yüzde 25,5 – 26,5 arasında zam yapılması bekleniyor.

Memur maaşlarına ocak ayında yapılan yüzde 49,25 oranındaki zammın içinde yüzde 15 toplu sözleşme zammı da yer alıyor. Altı aylık enflasyon farkı yüzde 15 oranındaki toplu sözleşme zammına göre hesaplanacak ve çıkan sayı temmuz ayındaki yüzde 10 toplu sözleşme zammı oranında artırılacak. Buna göre, memur maaşlarına temmuz ayında yüzde 20 – 21 arasında zam yapılması bekleniyor.

Emekli memur aylıkları memur maaş katsayısına yapılan zam oranında artırılıyor. Emekli memurlar da temmuz ayında yüzde 20 – 21 arasında değişen oranda zam alacaklar.