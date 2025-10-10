10 EKİM DÜNYA NE GÜNÜ?

Dünya Ruh Sağlığı Günü (World Mental Health Day): 10 Ekim, 1992 yılından bu yana tüm dünyada ruh sağlığı konusundaki farkındalığı artırmak amacıyla Dünya Ruh Sağlığı Günü olarak kutlanmaktadır. Bu gün, Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu (WFMH) tarafından 1992'den beri her yıl düzenlenir ve ruh sağlığı sorunlarına dikkat çekmeyi, farkındalığı artırmayı amaçlar. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de bu günü destekler; 2025 teması henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da, geçmiş yıllarda iş yerinde ruh sağlığı, pandemi etkileri gibi konulara odaklanılmıştır.