SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
448 noktada 5 bin araç denetlendi
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM > 10 ilde aynı anda başladı, ceza yağdı!

10 ilde eş zamanlı "Taksi Uygulaması 2018/2"

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğünce 10 ilde eş zamanlı olarak "Taksi Uygulaması 2018/2” gerçekleştirildiğini bildirdi. 448 noktada, bin 484 personel ve 457 ekibin katılımı ile gerçekleştirilen uygulamada 5 bin 324 araç denetlendi.

17.11.2018 - 11:07 | Güncelleme: İHA

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, il sınırları içerisinde bazı ticari taksi şoförlerinin kısa mesafe, çok uzun mesafe, olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığı, ödeme konusunda (bozuk para) sorun çıkardığı, özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşların gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergahını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep ettiği gibi konularda vatandaşlardan güvenlik güçlerine çok sayıda şikayet geldiği belirtildi.

Bu doğrultuda ticari taksi ve şoförlerine yönelik dün saat 07.00-20.30 saatleri arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Konya, Gaziantep, Mersin, Bursa ve Kocaeli'nde eş zamanlı olarak 448 noktada bin 484 personel ve 457 ekibin katılımı ile “Taksi Uygulaması 2018/2” uygulaması yapıldığı, bu kapsamda 5 bin 324 aracın denetlendiği ifade edildi.

Uygulamalarda 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 60 araç sahibine kısa ya da uzun mesafe yolcu almaktan kaçınmaktan 15 bin 540 TL, 1 araç şoförüne olumsuz hava koşullarında yolcu almamaktan 259 TL, 5 araç şoförüne trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almamaktan bin 295 TL, 3 araç şoförüne güzergah uzatarak fazla para talep etmekten 777 TL, 15 araç şoförüne taksimetre açmamak ve kısa mesafeye farklı fiyat talepten 4 bin 343 TL, 2 araç şoförüne yüksek sesle müzik dinlemekten 518 TL, 1 araç şoförüne araç bakım ve temizliğini yapmamaktan 259 TL, 27 araç şoförüne araç içerisinde sigara içmekten 3 bin 348 TL para cezası uygulandı.

2198 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 26 araç şoförüne taksimetre bulundurmamaktan 12 bin 688 TL, 35 araç şoförüne taksimetre kullanmamaktan 17 bin 80 TL, 18 araç şoförüne araçtan çöp atmaktan 2 bin 71 TL, 63 araç şoförüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 14 bin 805 TL, 70 araç şoförüne kırmızı ışık ihlalinden 16 bin 450 TL, 414 araç şoförüne emniyet kemeri takmamaktan 44 bin 632 TL, 7 araç şoförüne tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmekten 7 bin 14 TL, 14 araç şoförüne alkollü araç kullanmaktan 17 bin 76 TL, 2 araç şoförüne uyuşturucu/uyarıcı madde etkisi altında araç kullanmaktan 10 bin 334 TL, 12 araç şoförüne alkol/uyuşturucu ölçümü yaptırmayı reddetmekten 34 bin 752 TL, 44 araç şoförüne diğer konulardan 29 bin 797 TL idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

5326 sayılı Kabahatler Kanunundan 114 araç şoförüne 26 bin 339 TL, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunundan ise 937 araç şoförüne 303 bin 552 TL olmak üzere bin 51 araç şoförüne 329 bin 891 TL para cezası kesildi.

Açıklamada, "Ayrıca uygulamada 1 şahıs gözaltına alınmış, 97 şahıs hakkında adli-idari işlem yapılmış, 1’i çocuğun cinsel istismarı, 2’si resmi belgede sahtecilik, 1’i yaralama ve 6’sı diğer suçlardan olmak üzere toplam 10 aranan şahıs yakalanmış, 192 adet araç trafikten men edilmiş, 1 kilo 984 gram esrar, 1 adet kurusıkı tabanca, 7 adet kesici/delici alet, 12 adet sopa elde edilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğümüzce 10 ilde aynı anda büyük bir uyum ve koordine içerisinde hassasiyetle gerçekleştirilen 'Taksi Uygulaması 2018/2' başarıyla tamamlandı" ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X