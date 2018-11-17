448 noktada 5 bin araç denetlendi

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, il sınırları içerisinde bazı ticari taksi şoförlerinin kısa mesafe, çok uzun mesafe, olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığı, ödeme konusunda (bozuk para) sorun çıkardığı, özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşların gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergahını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep ettiği gibi konularda vatandaşlardan güvenlik güçlerine çok sayıda şikayet geldiği belirtildi.

Bu doğrultuda ticari taksi ve şoförlerine yönelik dün saat 07.00-20.30 saatleri arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Konya, Gaziantep, Mersin, Bursa ve Kocaeli'nde eş zamanlı olarak 448 noktada bin 484 personel ve 457 ekibin katılımı ile “Taksi Uygulaması 2018/2” uygulaması yapıldığı, bu kapsamda 5 bin 324 aracın denetlendiği ifade edildi.



Uygulamalarda 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 60 araç sahibine kısa ya da uzun mesafe yolcu almaktan kaçınmaktan 15 bin 540 TL, 1 araç şoförüne olumsuz hava koşullarında yolcu almamaktan 259 TL, 5 araç şoförüne trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almamaktan bin 295 TL, 3 araç şoförüne güzergah uzatarak fazla para talep etmekten 777 TL, 15 araç şoförüne taksimetre açmamak ve kısa mesafeye farklı fiyat talepten 4 bin 343 TL, 2 araç şoförüne yüksek sesle müzik dinlemekten 518 TL, 1 araç şoförüne araç bakım ve temizliğini yapmamaktan 259 TL, 27 araç şoförüne araç içerisinde sigara içmekten 3 bin 348 TL para cezası uygulandı.



2198 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 26 araç şoförüne taksimetre bulundurmamaktan 12 bin 688 TL, 35 araç şoförüne taksimetre kullanmamaktan 17 bin 80 TL, 18 araç şoförüne araçtan çöp atmaktan 2 bin 71 TL, 63 araç şoförüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 14 bin 805 TL, 70 araç şoförüne kırmızı ışık ihlalinden 16 bin 450 TL, 414 araç şoförüne emniyet kemeri takmamaktan 44 bin 632 TL, 7 araç şoförüne tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmekten 7 bin 14 TL, 14 araç şoförüne alkollü araç kullanmaktan 17 bin 76 TL, 2 araç şoförüne uyuşturucu/uyarıcı madde etkisi altında araç kullanmaktan 10 bin 334 TL, 12 araç şoförüne alkol/uyuşturucu ölçümü yaptırmayı reddetmekten 34 bin 752 TL, 44 araç şoförüne diğer konulardan 29 bin 797 TL idari para cezası uygulandığı kaydedildi.



5326 sayılı Kabahatler Kanunundan 114 araç şoförüne 26 bin 339 TL, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunundan ise 937 araç şoförüne 303 bin 552 TL olmak üzere bin 51 araç şoförüne 329 bin 891 TL para cezası kesildi.



Açıklamada, "Ayrıca uygulamada 1 şahıs gözaltına alınmış, 97 şahıs hakkında adli-idari işlem yapılmış, 1’i çocuğun cinsel istismarı, 2’si resmi belgede sahtecilik, 1’i yaralama ve 6’sı diğer suçlardan olmak üzere toplam 10 aranan şahıs yakalanmış, 192 adet araç trafikten men edilmiş, 1 kilo 984 gram esrar, 1 adet kurusıkı tabanca, 7 adet kesici/delici alet, 12 adet sopa elde edilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğümüzce 10 ilde aynı anda büyük bir uyum ve koordine içerisinde hassasiyetle gerçekleştirilen 'Taksi Uygulaması 2018/2' başarıyla tamamlandı" ifadelerine yer verildi.

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