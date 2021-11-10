Her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım Atatürk'ün anma günü olarak anılacak. Ata'ya hala özelme ve minnetle anarken vatandaşlar bugün resmi tatil olup olmadığını merak edip bir yandan da toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığını sorguluyor. Peki 10 Kasım'da toplu taşıma ücretsiz mi? İşte detaylar...

10 KASIM (BUGÜN) TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

10 Kasım, resmî tatil olmadığından olayı otobüs, metrobüs, tramvay, minibüs gibi birçok toplu taşıma kanalları ücretsiz olmayacak.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren, Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl tutulan ulusal yastır. 10 Kasım resmi tatil değildir ve toplu taşıma da ücretsiz değildir.