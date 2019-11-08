Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

10 Kasım ne zaman, hangi güne denk geliyor? 11 Kasım pazartesi okullar tatil mi?

Her yıl olduğu gibi 10 Kasım'ın hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Ertesi gün okulların tatil olup olmayacağı herkes tarafından araştırılıyor. Peki 10 Kasım hangi gün ve 11 Kasım okullar tatil mi? İşte cevapları

10 Kasım ne zaman, hangi güne denk geliyor? 11 Kasım pazartesi okullar tatil mi?

10 Kasım'a sayılı günler kala herkes okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anma günü olarak törenler düzenlenen 10 Kasım pazar gününe denk gelmektedir. Her yıl olduğu gibi bu yılda tatil olmayacaktır. Törenler okullarda 8 Kasım Cuma günü yapılacaktır. 11 Kasım Pazartesi günü ise okullar devam edecek ve tatil olmayacaktır. Ölüm yıl dönümünün 81. yılı olan Mustafa Kemal Atatürk bu 10 Kasım' da da törenler ile anılacak.

10 KASIM'IN ÖNEMİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözünü yumduğu gündür. 10 Kasım 1938 tarihinde saat 09.05'te aramızdan ayrılan Atatürk siroz hastalığından dolayı öldü. Yapılan tedavilere rağmen kurtarılamadı. İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda vefat eden Atatürk'ün naaşı Ankara'ya götürüldü. Ankara'da büyük bir törenle Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. 15 yıl sonra ise kendisi için yapılan Anıtkabir'e defnedildi.

Her yıl 10 Kasım'da Atatürk'ü anmak için okullarda törenler ve etkinlikler yapılır. 10 Kasım günü saat 09.05'te sirenler çalar, bayraklar yarıya indirilir. 

2020 RESMİ TATİL GÜNLERİ 

1 Ocak 2020 Yılbaşı Tatili

23 Nisan 2020 Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2020 Emek Ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2020 Atatürk'ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı

23 Mayıs 2020 Ramazan Bayramı Arifesi

24 Mayıs 2020 Ramazan Bayramı 1. Günü

25 Mayıs 2020 Ramazan Bayramı 2. Günü

26 Mayıs 2020 Ramazan Bayramı 3. Günü

15 Temmuz 2020 Demokrasi Bayramı

30 Temmuz 2020 Kurban Bayramı Arifesi

31 Temmuz 2020 Kurban Bayramı 1. Günü

1 Ağustos 2020 Kurban Bayramı 2. Günü

2 Ağustos 2020 Kurban Bayramı 3. Günü

3 Ağustos 2020 Kurban Bayramı 4. günü

30 Ağustos 2020 Zafer Bayramı

28 Ekim 2020 Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim 2020 Cumhuriyet Bayramı

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cumhuriyet Bayramı'nda eylem hazırlığı yapan 8 DEAŞ’lıya tutuklama istemi
GÜNDEM8 DEAŞ’lıya tutuklama istemi
İftar saat kaçta? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? Oruç açma saati 8 Kasım 2019
GÜNDEMİftar saat kaçta?
ÖGG sınav sonuçları sorgulama 2019! Özel Güvenlik Görevlisi 84. dönem sınav sonuçları açıklandı
GÜNDEMÖGG sınav sonuçları sorgulama
Sakarya'da hırsızlık şüphelisini eve kurulan kamera yakalattı
GÜNDEMSakarya'da hırsızlık şüphelisini eve kurulan kamera ...
Yılmaz Büyükerşen'den doğumgünü mesajı
GÜNDEM"Benim asıl mutluluğum..."
AÇIKLAMA! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklama
GÜNDEMSoylu: İadelerine başlıyoruz
Eylül'e çarpan servis aracı sürücüsüne tutuklama talebi
GÜNDEMEylül'e çarpan servis aracı sürücüsü tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile hangi konuları görüşecek? (Son dakika)
GÜNDEMMadde madde açıkladı!
SOn dakika flaş olay! Avcılar'da otomobilde tabancayla oynarken arkadaşını vurdu!
GÜNDEMSilahıyla oynarken arkadaş katili oldu
Son dakika... Yine siviller öldü! Suriye Çobanbey'de 2 bombalı saldırı! - Haberler
GÜNDEMÇobanbey'de 2 bombalı saldırı: 3 ölü, 7 yaralı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X