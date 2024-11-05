10 Kasım resmi tatil mi?
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım'da yine minnet ve saygıyla anılacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'e duydukları özlemi dile getirecek. Saat 09.05'te yurdun dört bir yanında sirenler çalarken, hayat kısa bir süre duracak. Atatürk'ün aramızdan ayrılışının yıl dönümünde, birçok etkinlik ve tören düzenlenecek. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? İşte 10 Kasım hakkında merak edilen bilgiler...
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 86. ölüm yıl dönümünde, Türkiye Cumhuriyeti bir kez daha ona duyduğu sevgiyi ve bağlılığı göstermek için tek yürek olacak. Saat 09.05’te Türkiye’de hayat kısa bir süre dururken, yurdun dört bir yanından Anıtkabir’e akın eden vatandaşlar Atatürk’ü anacak. 10 Kasım’ın hafta içine denk gelmesiyle vatandaşlar, bu anlamlı günün resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. İşte detaylar...
10 KASIM TATİL Mİ?
10 Kasım Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilmemektedir. Ancak Atatürk'ü Anma Günü olarak anılır ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olması sebebiyle okullarda, resmi kurumlarda ve çeşitli yerlerde anma törenleri düzenlenir. 10 Kasım sabahı saat 09:05'te ülke genelinde saygı duruşu yapılır.
10 KASIM 2024 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
10 Kasım 2024 bu yıl Pazar gününe denk geliyor. Bu doğrultuda 10 Kasım Pazar günü Atatürk'ü Anma Günü için yas tutulacak.