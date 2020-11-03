10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk, çeşitli programlar ve etkinliklerle anılacak. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 82'inci ölüm yıldönümü olması sebebiyle, vatandaşlar '10 Kasım resmi tatil mi?' diye merak ediyor. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Salı günü okullar tatil mi?

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ? 10 KASIM CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Vatandaşlar, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 79'uncu ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'ın resmi tatil olup, olmadığını merak ederken, öğrencilerde okulların tatil olup, olmayacağını araştırıyor. Geçtiğimiz yıllarda 10 Kasım'ın resmi tatil ilan edilmemesi sebebiyle, okullarda eğitime devam edileceği açıklanmıştı. 10 Kasım'a sayılı günler kala öğrenciler 'Bu yıl 10 Kasım Cuma günü okullar tatil mi?' sorusuna yanıt arıyor. Fakat, 10 Kasım resmi tatil olmadığı için aynı karar bu yıl da uygulanacak ve eğitim öğretime devam edilecek.

10 KASIM'IN ÖNEMİ

10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümüdür. Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 günü saat sabah 09:05'te hayata gözlerini yummuştur. Her yıl 10 Kasım'da Resmi kurumlarda 10 Kasım'da Atatürk'ü anmaya yönelik anma etkinlikleri düzenlenir.