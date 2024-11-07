10 Kasım tatil mi?
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün 86. ölüm yıl dönümü yaklaşıyor. 10 Kasım günü saat 09.05'te tüm Türkiye'de hayat bir dakikalığına duracak. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?
10 Kasım 1938 yılında hayata gözlerini yuman Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yılında anılıyor. Bu nedenle vatandaşlar, 10 Kasım'ın tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, 10 Kasım tatil mi, okul var mı ve kamu sektörü çalışıyor mu?
10 KASIM TATİL Mİ?
10 Kasım Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilmemektedir. Ancak Atatürk'ü Anma Günü olarak anılır ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olması sebebiyle okullarda, resmi kurumlarda ve çeşitli yerlerde anma törenleri düzenlenir. 10 Kasım sabahı saat dokuzu beş geçe, ülke genelinde saygı duruşunda bulunulur.
10 KASIM 2024 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
10 Kasım 2024 bu yıl Pazar gününe denk geliyor. Bu doğrultuda 10 Kasım Pazar günü Atatürk'ü Anma Günü için yas tutulacak.