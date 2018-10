Türkiye genelinde tavuk etine gelen zamlar, balık satıcılarının yüzünü güldürdü. Özellikle tavuk etindeki büyük fiyat artışı sonrası vatandaşlar, balık tezgahlarına yöneldi. Daha önce fiyatı ve lezzeti açısından yoğun ilgi gören tavuk göğüs etinin kilosunun Kocaeli'deki marketlerde 20 TL'nin üzerine çıktığını gören vatandaşlar, balık tercih etti. İş çıkışı market yolu yerine balık tezgahlarına gelen vatandaşlar, özellikle tanesi 10 TL'ye düşen ve 1 kiloya yakın ağırlığı olan palamut için sıraya girdi.

MARKETLERDE FİYATLAR YÜKSELİNCE BALIK TEZGAHLARI ŞENLENDİ



Av sezonunun bereketli geçmesi ile balık fiyatlarındaki düşüşlerin de etkisiyle balık tezgahları önündeki müşteri yoğunluğu da arttı. Kocaeli balık halinde gelen vatandaşlar, palamut ve hamsi tezgahlarını sıkça ziyaret eder oldu. 1 kilogramdan fazla gelen palamudun tanesinin ve hamsinin kilosunun 10 liraya satıldığı tezgahlarda, 6 kilograma kadar ulaşabilen torik balığı 50, çinekop 20 TL'den alıcı buluyor.

"10 LİRAYA SATIYORUZ, SIRF HALKIMIZ YESİN DİYE"



Balığı tavuğa göre çok ucuza verdiklerine dikkat çeken 30 senelik balıkçı Muhittin Şen, "Fiyatları şu an çok düşük veriyoruz. Küçük kar marjlarında satıyoruz. 13-15 liraya satılan malı 10 liraya satıyoruz. Sırf halkımız yesin diye. Tavukla balık normalde tartışılmaz. Tabi ki balık. Balık daha iyi hem 10 lirayken yensin, daha ucuz" dedi.

"İNSAN BÜTÇESİNİ DÜŞÜNDÜĞÜ İÇİN BALIĞA YÖNELİYOR"



Balığın vatandaşın bütçesine çok daha uygun olduğuna değinen İbrahim Ateş adlı vatandaş ise, "Şartlara bakarsan balık vatandaşın yemesi açısından hesaplı yani. İdeal durumda. Haliyle insan bütçesini düşündüğü için balığa yöneliyor. Tavuktan 10 kilo alacağına ne yapıyor, 2 buçuk kilo alıyor, 5 kilo alıyor" diye konuştu.

"TAVUKLA ETLE UĞRAŞACAK DURUM YOK"



Balığın tam mevsimi olduğunu ve her çeşit balığın bol şekilde bulunduğunu belirten 50 senelik balıkçı Emrah Sevimli, "Şimdi balık zamanı. Tavukla etle uğraşacak durum yok. Daha burada 20 gün 1 ay balık yenir. Her şey var. Palamut, torin, tekir, palamut her şey bol bol var. Çinekop 20, hamsi 10 lira, palamut 5 lira, torin 50 lira” şeklinde konuştu.

"BALIK DAHA UCUZ"



Balığın hem lezzet hem de fiyat açısından tavuğa göre çok uygun olduğunu dile getiren emekli Bilal Ok, "Tavuk daha pahalı balık daha ucuz. Ben balığı tavsiye ederim. Hem her şeyi yararlı faydalı insan için. Tavuk zaten ilaçlı, tat yok. Tavuk yersen köy tavuğu olacak. Balığın her türlüsü güzel, her türlüsü yenir" ifadelerini kullandı.

"TAVUK FİYATLARI ALDI BAŞINI GİDİYOR"



Çoğu ürüne zam geldiği için balığa yöneldiklerini belirten ev hanımı Meltem Beyazturan, "Bu dönemde çoğu şeye zam geldiği için normali olarak balıktan yanayız. Keşke her şey daha ucuz olsa. Tavuk da fiyatlarda aldı başını gidiyor. Et de öyle. Bence insanlar ne yiyeceğine kararsız bu konuda" açıklamasında bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ