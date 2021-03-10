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10 Mart İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ne? İSKİ AÇIKLADI! İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı (İSKİ) 10 Mart Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri açıkladı. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar arıza ve bakım sebebiyle yaşanacak su kesintilerini merak ediyor. 10 Mart Çarşamba günü arıza ve bakım su kesintisi olan ilçeler neler? 9 Mart İSKİ su kesintisi duyuruları ve İSKİ baraj doluluk oranları

10 Mart İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ne? İSKİ AÇIKLADI! İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

10 Mart 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler araştırılıyor. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul Büyükçekmece, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Saruyer, Silivri, Çatalca'da bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte 10 Mart 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

10 MART İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Mimarsinan Merkez Mah,Mimaroba Mah,Murat Çeşme Mah,Sinanoba Mah,Yenimahalle,Ulus Mah,Türkoba Mah,Kumburgaz Mah,Celaliye Mah,Bahçelievler Mah,Ahmediye Mah,Ekinoba Mah[Batıköy Mah],Kamiloba Mah,Hürriyet Mah,Güzelce Mah
Arıza Sebebi:1400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:Büyükçekmece - Mimarsinan 1400Mm İsale Hattında İyileştirme Çalışmaları Yapılacaktır.
Başlama Tarihi:09.03.2021 22:01
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.3.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler:Hürriyet Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:10.03.2021 10:32
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.3.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Bakırköy
Etkilenen Mahalleler:Ataköy 3-4-11Kısım Mah
Arıza Sebebi:200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:10.03.2021 10:40
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.3.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:İkitelli Osb
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:10.03.2021 00:24
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.3.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Kanlıca Mah,Yeni Mahalle,Çubuklu Mah,Anadolu Hisarı Mah,Göksu Mah,Göztepe Mah
Arıza Sebebi:700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:Elmalı Beykoz Ø700 Mm Çb Isale Hattının Yenılenen Kısmının Bağlantı Çalışmaları Sebebıyle Belırtılen Bölgelere Su Verılemeyecektır.
Başlama Tarihi:10.03.2021 08:56
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.3.2021 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Kumköy Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:10.03.2021 10:27
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.3.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Selimpaşa Merkez Mah,Yeni Mah,Çanta,Cumhuriyet Mah,Kavaklı Mah[Kavaklı Cumhuriyet Mah],Mimar Sinan Silivri Mah
Arıza Sebebi:1400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:Büyükçekmece - Mimarsinan 1400Mm İsale Hattında İyileştirme Çalışmaları Yapılacaktır.
Başlama Tarihi:09.03.2021 22:01
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.3.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Çatalca
Etkilenen Mahalleler:Muratbey Merkez Mah,Ovayenice Mah,Çakıl Mah,Elbasan Mah,Ferhatpaşa Mah,Kaleiçi Mah
Arıza Sebebi:1400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:Büyükçekmece - Mimarsinan 1400Mm İsale Hattında İyileştirme Çalışmaları Yapılacaktır.
Başlama Tarihi:09.03.2021 22:01
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.3.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


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