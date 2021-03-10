10 Mart 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler araştırılıyor. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul Büyükçekmece, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Saruyer, Silivri, Çatalca'da bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte 10 Mart 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

10 MART İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Mimarsinan Merkez Mah,Mimaroba Mah,Murat Çeşme Mah,Sinanoba Mah,Yenimahalle,Ulus Mah,Türkoba Mah,Kumburgaz Mah,Celaliye Mah,Bahçelievler Mah,Ahmediye Mah,Ekinoba Mah[Batıköy Mah],Kamiloba Mah,Hürriyet Mah,Güzelce Mah Arıza Sebebi : 1400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Büyükçekmece - Mimarsinan 1400Mm İsale Hattında İyileştirme Çalışmaları Yapılacaktır. Başlama Tarihi : 09.03.2021 22:01 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.3.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.03.2021 10:32 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.3.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Ataköy 3-4-11Kısım Mah Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.03.2021 10:40 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.3.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.03.2021 00:24 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.3.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Kanlıca Mah,Yeni Mahalle,Çubuklu Mah,Anadolu Hisarı Mah,Göksu Mah,Göztepe Mah Arıza Sebebi : 700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Elmalı Beykoz Ø700 Mm Çb Isale Hattının Yenılenen Kısmının Bağlantı Çalışmaları Sebebıyle Belırtılen Bölgelere Su Verılemeyecektır. Başlama Tarihi : 10.03.2021 08:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.3.2021 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Kumköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.03.2021 10:27 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.3.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Merkez Mah,Yeni Mah,Çanta,Cumhuriyet Mah,Kavaklı Mah[Kavaklı Cumhuriyet Mah],Mimar Sinan Silivri Mah Arıza Sebebi : 1400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Büyükçekmece - Mimarsinan 1400Mm İsale Hattında İyileştirme Çalışmaları Yapılacaktır. Başlama Tarihi : 09.03.2021 22:01 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.3.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : Muratbey Merkez Mah,Ovayenice Mah,Çakıl Mah,Elbasan Mah,Ferhatpaşa Mah,Kaleiçi Mah Arıza Sebebi : 1400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Büyükçekmece - Mimarsinan 1400Mm İsale Hattında İyileştirme Çalışmaları Yapılacaktır. Başlama Tarihi : 09.03.2021 22:01 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.3.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



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