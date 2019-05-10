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10 Mayıs Psikologlar Günü mesajları! Dünya Psikologlar Günü kutlu olsun

10 Mayıs Psikologlar Günü bugün kutlanmaya başladı. Tüm Psikologlar'ın Dünya Psikologlar Günü kutlu olsun. Siz de tanıdıklarınıza en güzel Psikologlar Günü mesajları ve sözleri göndermek istiyorsanız doğru yerdesiniz.

Psikologlar Günü mesajları

 

10 Mayıs Dünya Psikologlar Günü olarak kutlanmaktadır. Bugün değerli psikologlarımızın gününü kutluyoruz. İşte en güzel 10 Mayıs Dünya Psikologlar Günü mesajları ve sözleri

10 MAYIS PSİKOLOGLAR GÜNÜ MESAJLARI 2019

- İnsanı ilgi ile dinlemek insana en büyük ikramdır. 10 Mayıs Psikologlar Günü kutlu, mutlu olsun...

- İnsanların hayatlarında kendi değişimlerinin farkına varmasına ufak bir dokunuş sağlayan ,iyi birer psikolog olmak ümidiyle. Umarım psikoloji bölümü ülkemizde hakettiği değeri görür. Psikologlar Günü'müz kutlu olsun.

- Düşünün ki bir mesleğe dair gereklikleri yerine getirirken kendinizi keşfediyorsunuz, kendi sağaltımınızı gerçekleştiriyorsunuz. O yüzden iyi ki psikoloji, iyi ki Psikoloğum. 10 Mayıs Psikologlar Günü kutlu olsun...

- Mesleğini etik değerler doğrultusunda, emekle, sabırla yapan, öğrenmekten ve sorgulamaktan bıkmayan psikologların günü kutlu olsun!

- En önemlisi de gerçekten sevdiğin ve hayallerine kavuştuğun mesleği yapmak, iyi ki psikoloğum. 10 Mayıs Psikologlar Günü kutlu olsun...

- "Süper kahramanlar bile terapiye ihtiyaç duyar." 10 Mayıs Psikologlar Günü kutlu olsun...

- 100 saat kurs alıp kendini psikolog ilan edenlerin değil, psikoloji lisans mezunu olan gerçek ve yetkin psikologların günü kutlu olsun. O halde günümüz kutlu olsun...

- Hayallerinin peşinden koş başkalarının da hayallerinin peşinden koşması için onlara destek ol gün bizim günümüz...

- Emekle,sabırla,insanların hayatlarına dokunan,işini aşkla yapan bütün Psikologlar ve bu yola çıkmış bütün Psikolog adayları,günümüz kutlu olsun.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

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