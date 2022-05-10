10 Mayıs Salı TV yayın akışı günü için araştırılıyor. Akşam kuşağında birbirleriyle reyting sıralamasında yarışan diziler yeni bölümleriyle ekrana gelecek. 10 Mayıs Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV TV yayın akışında; Show TV’de Baba, ATV’de Destan, Fox TV’de Evlilik Hakkında Her Şey, TRT 1’de Masumlar Apartmanı ve Kanal D’de Üç Kız Kardeş dizileri ve Çember Ölüm Bizi Ayırana Kadar, Kung Fu Yoga filmleri yer alıyor. İşte, 10 Mayıs TV yayın akışı…