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İHA

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde yamaçtan dereye düşen şahıs hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Çakırlı Mahallesi'nde Ali Köse’nin (53),yaklaşık 10 metrelik yamaçtan dereye düştüğünü görenler jandarma ve kurtarma ekiplerine haber verdi. Derede taşların arasında sıkışan ve bulunduğu yerden kurtulamayan Köse, burada hayatını kaybetti.

Köse'nin cansız bedeni, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu jandarma, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından çıkartıldı. Cansız beden, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.