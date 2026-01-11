10 Ocak 2026 Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında prime time kuşağında yine yoğun bir rekabet yaşandı. Konusu ve oyuncu performanslarıyla öne çıkan bazı yapımlar geniş izleyici kitlelerine ulaşarak reyting sıralamasında üst sıralarda yer aldı. Yayın çeşitliliğinin fazla olması ise bazı programların beklenen izlenme oranlarını yakalayamamasına ve listenin alt basamaklarında kalmasına neden oldu. İşte, 10 Ocak 2026 Cumartesi gününün dikkat çeken yapımları ve ilk 10 reyting tablosu…