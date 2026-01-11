Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin 10 Ocak 2026 Cumartesi reyting sonuçları: AB ve total reyting sıralaması ile dün en çok ne izlendi, hangi yapımlar ilk 10'a girdi?

        10 Ocak 2026 Cumartesi reyting sonuçları açıklanıyor: Düne ait AB ve Total reyting listesi belli oluyor

        10 Ocak 2026 Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında prime time kuşağında yine yoğun bir rekabet yaşandı. Dizilerin yeni bölümleri izleyiciyle buluşurken, yarışma programları ve yerli-yabancı filmler de farklı tercihlere hitap etti. Hikâyesi ve oyunculuk performanslarıyla öne çıkan yapımlar reyting listelerinde üst sıralara yerleşmeyi başarırken, yayın seçeneklerinin fazlalığı bazı programların izlenme oranlarında geride kalmasına neden oldu. İşte, 10 Ocak 2026 Cumartesi gününün öne çıkan yapımları ve ilk 10 reyting sonuçları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2026 - 08:49 Güncelleme: 11.01.2026 - 08:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        10 Ocak 2026 Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında prime time kuşağında yine yoğun bir rekabet yaşandı. Konusu ve oyuncu performanslarıyla öne çıkan bazı yapımlar geniş izleyici kitlelerine ulaşarak reyting sıralamasında üst sıralarda yer aldı. Yayın çeşitliliğinin fazla olması ise bazı programların beklenen izlenme oranlarını yakalayamamasına ve listenin alt basamaklarında kalmasına neden oldu. İşte, 10 Ocak 2026 Cumartesi gününün dikkat çeken yapımları ve ilk 10 reyting tablosu…

        2

        10 OCAK 2026 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

        3

        10 OCAK 2026 CUMARTESİ AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: ABD yardım etmeye hazır
        Trump: ABD yardım etmeye hazır
        Süper Kupa Fenerbahçe'nin!
        Süper Kupa Fenerbahçe'nin!
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Fenerbahçe kupasına kavuştu!
        Fenerbahçe kupasına kavuştu!
        Ünlülerin Fenerbahçe bayramı
        Ünlülerin Fenerbahçe bayramı
        Guendouzi'den rüya gibi bir başlangıç!
        Guendouzi'den rüya gibi bir başlangıç!
        Derbilerde 'Buruk'
        Derbilerde 'Buruk'
        "Bu taraftarın hocası olmak büyük bir zevk ve onur!"
        "Bu taraftarın hocası olmak büyük bir zevk ve onur!"
        "Kazanmayı hak eden taraf biz değildik!"
        "Kazanmayı hak eden taraf biz değildik!"
        Fenerbahçe'den art arda paylaşımlar!
        Fenerbahçe'den art arda paylaşımlar!
        Şanlıurfa’da tüp faciası: 3 ölü, 4 yaralı
        Şanlıurfa’da tüp faciası: 3 ölü, 4 yaralı
        Nuriye Dilmaç vahşetini oğlu anlattı! Kan donduran tuzak!
        Nuriye Dilmaç vahşetini oğlu anlattı! Kan donduran tuzak!
        Yangından cinayet çıktı
        Yangından cinayet çıktı
        Dehşet anı kamerada... Cami avlusunda cinayet!
        Dehşet anı kamerada... Cami avlusunda cinayet!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması... Mekan baskınlarında 7 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması... Mekan baskınlarında 7 gözaltı
        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...
        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        Bakan Ersoy, kardan 'Kız Kulesi' yapan çocukları İstanbul'da ağırladı
        Bakan Ersoy, kardan 'Kız Kulesi' yapan çocukları İstanbul'da ağırladı
        Hatay'da depremin yaralarını dalgalar sardı
        Hatay'da depremin yaralarını dalgalar sardı