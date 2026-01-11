10 Ocak 2026 Cumartesi reyting sonuçları açıklanıyor: Düne ait AB ve Total reyting listesi belli oluyor
10 Ocak 2026 Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında prime time kuşağında yine yoğun bir rekabet yaşandı. Dizilerin yeni bölümleri izleyiciyle buluşurken, yarışma programları ve yerli-yabancı filmler de farklı tercihlere hitap etti. Hikâyesi ve oyunculuk performanslarıyla öne çıkan yapımlar reyting listelerinde üst sıralara yerleşmeyi başarırken, yayın seçeneklerinin fazlalığı bazı programların izlenme oranlarında geride kalmasına neden oldu. İşte, 10 Ocak 2026 Cumartesi gününün öne çıkan yapımları ve ilk 10 reyting sonuçları…
10 Ocak 2026 Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında prime time kuşağında yine yoğun bir rekabet yaşandı. Konusu ve oyuncu performanslarıyla öne çıkan bazı yapımlar geniş izleyici kitlelerine ulaşarak reyting sıralamasında üst sıralarda yer aldı. Yayın çeşitliliğinin fazla olması ise bazı programların beklenen izlenme oranlarını yakalayamamasına ve listenin alt basamaklarında kalmasına neden oldu. İşte, 10 Ocak 2026 Cumartesi gününün dikkat çeken yapımları ve ilk 10 reyting tablosu…
10 OCAK 2026 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.
10 OCAK 2026 CUMARTESİ AB REYTİNG SONUÇLARI