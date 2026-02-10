Canlı
Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin 10 ŞUBAT 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ || Bu akşam TV’de neler var? Kanal D, Show TV, Star TV, NOW, TRT 1, ATV, TV8 yayın akışı

        10 Şubat Salı TV yayın akışı: Bu akşam TV'de neler var, hangi diziler, filmler ve programlar yayınlanacak?

        Kanal D, Show TV, Star TV, Now TV, TRT 1, ATV ve TV8'in bugünkü yayın akışları yayınlandı. Böylece 10 Şubat Salı günü gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar belli oldu. Ulusal kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam bazı diziler yeni bazı diziler ise tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. TV8'de Survivor tüm heyecanıyla devam edecekken, yerli ve yabancı filmler sinemaseverlerle buluşacak. İşte, kanal kanal 10 Şubat 2026 TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2026 - 13:52 Güncelleme: 10.02.2026 - 13:52
        Televizyon kanallarında her gün birbirinden farklı zevklere hitap eden içerikler yayınlanıyor. Gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla belli oluyor. 10 Şubat 2026 TV yayın akışı yayınlandı. Bu akşam A.B.İ dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün TV’de başka neler var, hangi diziler, filmler ve programlar yayınlanacak? İşte 10 Şubat Salı Kanal D, Show TV, Star TV, Now TV, TRT 1, ATV, TV8 yayın akışı listesi…

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük Ağa

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Uzak Şehir

        23:15 Güller ve Günahlar

        02:00 Poyraz Karayel

        04:30 Üç Kız Kardeş

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:28 İstiklal Marşı

        05:30 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:20 Kalk Gidelim

        09:15 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:55 Kara Ağaç Destanı

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

        00:15 Vefa Sultan

        02:00 Kara Ağaç Destanı

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Bahar

        09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Veliaht

        23:15 Kapıcılar Kralı

        00:45 Kızılcık Şerbeti

        03:00 Rüya Gibi

        05:00 Kapıcılar Kralı

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Sefirin Kızı

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Banker Bilo

        21:45 Boneyard

        23:45 Boneyard

        01:30 Sefirin Kızı

        03:30 Ateşböceği

        05:30 Erkenci Kuş

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 A.B.İ.

        00:20 Aynı Yağmur Altında

        03:00 Bir Gece Masalı

        05:30 Başka Bir Gün

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Kıskanmak

        19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

        20:00 Kıskanmak

        00:00 Yeraltı

        02:45 Şevkat Yerimdar

        05:00 Yasak Elma

        06:00 Karagül

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        00:15 Survivor Ekstra

        01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
