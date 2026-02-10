10 Şubat Salı TV yayın akışı: Bu akşam TV'de neler var, hangi diziler, filmler ve programlar yayınlanacak?
Televizyon kanallarında her gün birbirinden farklı zevklere hitap eden içerikler yayınlanıyor. Gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla belli oluyor. 10 Şubat 2026 TV yayın akışı yayınlandı. Bu akşam A.B.İ dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün TV’de başka neler var, hangi diziler, filmler ve programlar yayınlanacak? İşte 10 Şubat Salı Kanal D, Show TV, Star TV, Now TV, TRT 1, ATV, TV8 yayın akışı listesi…
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
23:15 Güller ve Günahlar
02:00 Poyraz Karayel
04:30 Üç Kız Kardeş
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:28 İstiklal Marşı
05:30 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:20 Kalk Gidelim
09:15 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:55 Kara Ağaç Destanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 Vefa Sultan
02:00 Kara Ağaç Destanı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Bahar
09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Veliaht
23:15 Kapıcılar Kralı
00:45 Kızılcık Şerbeti
03:00 Rüya Gibi
05:00 Kapıcılar Kralı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Sefirin Kızı
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Banker Bilo
21:45 Boneyard
23:45 Boneyard
01:30 Sefirin Kızı
03:30 Ateşböceği
05:30 Erkenci Kuş
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 A.B.İ.
00:20 Aynı Yağmur Altında
03:00 Bir Gece Masalı
05:30 Başka Bir Gün
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Kıskanmak
19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 Kıskanmak
00:00 Yeraltı
02:45 Şevkat Yerimdar
05:00 Yasak Elma
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
