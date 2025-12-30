10 ülkeden İsrail'e çağrı

İngiltere, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, Japonya, Norveç, İsveç ve İsviçre dışişleri bakanları, Gazze'deki insani durumun yeniden felaket boyutlara ulaşmasından ciddi endişe duyduklarını belirterek, İsrail hükümetine insani yardım erişim kısıtlamalarını kaldırması çağrısında bulundu.

İngiltere, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, Japonya, Norveç, İsveç ve İsviçre dışişleri bakanları, Gazze’ye insani yardım konusunda ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gazze'deki insani durumun yeniden kötüleşmesinden ve felaket boyutlarına ulaşmasından ciddi endişe duyuyoruz." ifadesine yer verildi.

Kış yaklaşırken, Gazze'deki sivillerin şiddetli yağışlar ve düşen sıcaklıklar nedeniyle korkunç koşullarla karşı karşıya kaldığı vurgulanan açıklamada, 1,3 milyon kişinin hala acil barınma desteğine ihtiyaç duyduğunun altı çizildi.

Sağlık tesislerinin yarısından fazlasının sadece kısmen işlevsel olup, temel tıbbi ekipman ve malzeme sıkıntısı çektiği belirtilen açıklamada, sanitasyon altyapısının tamamen çökmesinin 740 bin kişiyi zehirli sel sularına maruz bıraktığı bildirildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı kuruluşların hazırladığı Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC), ağustosta yayımladığı kıtlık raporlarından bu yana bazı iyileşmeler olsa da durumun hala umutsuz olduğunu gösteren son raporunu 19 Aralık’ta yayımladığı hatırlatıldı.

Gazze'deki sivillerin içinde bulunduğu zor duruma da odaklanmaya devam edileceğine işaret edilen açıklamada, bu nedenle İsrail hükümetinden bazı acil ve gerekli adımları atmasını talep edildi.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki nüfusun çoğunluğu (1,6 milyon kişi) ciddi düzeyde gıda güvensizliği ile karşı karşıya. Ateşkesin ardından Gazze'ye giden yardım miktarı artmış olsa da insani yardım erişimine yönelik süregelen engeller nedeniyle yardımlar ciddi şekilde kısıtlanmaya devam ediyor." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası STK'lerin faaliyetleri durdurulursa, Gazze'deki sağlık tesislerinin 3'te 1'i kapanacak. Uluslararası STK'ler insani yardım çalışmalarının ayrılmaz parçasıdır ve BM ve Filistinli kuruluşlarla işbirliği içinde her yıl Filistin genelinde yaklaşık 1 milyar dolarlık yardım sağlarlar. Bu kuruluşların faaliyetlerini engellemeye yönelik her türlü girişim kabul edilemez. Onlar olmadan, acil ihtiyaçların tamamını gerekli ölçekte karşılamak imkansız olacak."

İsrail'in ikinci olarak, BM ve ortaklarının hayati önem taşıyan çalışmalarını sürdürebilmelerini sağlama yükümlülüğü olduğu belirtilen açıklamada, bunun, Gazze'nin tamamında yardımların tarafsız, bağımsız ve adil şekilde ulaştırılmasını sağlamak için çok önemli olduğu bildirildi. Açıklamada buna, milyonlarca Filistinli mülteciye sağlık ve eğitim gibi temel hizmetler sunan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) da dahil olduğunun altı çizildi.

"Sınır geçişleri açılmalı ve Gazze'ye insani yardım akışı artırılmalı"

Açıklamada, üçüncü olarak, İsrail'in çift kullanımlı olduğu düşünülen ithalat üzerindeki makul olmayan kısıtlamaları kaldırması çağrısında bulunularak, buna acil olarak ihtiyaç duyulan tıbbi ve barınma ekipmanlarının da dahil olduğu kaydedildi. Kısıtlamaların, her sektörde temel tedarikleri engellediği, kritik altyapının rehabilitasyonunu ve onarımını önlediği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: