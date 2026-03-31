        Haberler Gündem 10 yaralı! TIR ile otobüs çarpıştı

        10 yaralı! TIR ile otobüs çarpıştı

        İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı

        Giriş: 31.03.2026 - 23:02 Güncelleme:
        Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkisinde seyir halindeki 3 yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı.

        Kazada, otobüsteki yolculardan bazıları araç içinde sıkıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Otobüste sıkışan yolcular, ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı.

        Kazada, sürücülerin de aralarında bulunduğu 10 kişinin yaralandığı belirlendi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        Esenyurt'ta iki sürücünün trafik tartışması kanlı bitti

        Esenyurt'ta iki sürücü sokak ortasında bilinmeyen sebeple tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.  (İHA)

        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Uşak Belediye Başkanı, görevden uzaklaştırıldı
        Türkiye 5G'ye geçti
        "İran'a kara birlikleri yerleştirmenin 15 farklı yolu var"
        Kavganın gölgesinde gelen ölüm
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        Egemen Korkmaz maç sırasında yere yığıldı!
        Bugün ne oldu? 31 Mart 2026'nın haberleri
        Lavrov: Büyük ölçekli savaşa dönüşme ihtimali var
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        APP plaka değişiminde son gün yoğunluğu
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        Modern yaşamın bedeli: 10 yıl daha az yaşayacağız
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        "Aşık olan herkes etrafını satar"
