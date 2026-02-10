100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde kaç, geri ödeme planı nasıl?
2026 Şubat ayında ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, bankaların açıkladığı güncel faiz oranlarını yakından izliyor. 12 ay vadeli ve 100 bin TL tutarındaki ihtiyaç kredilerinde faiz oranları, bankaya göre yüzde 2,99 ile yüzde 5,50 arasında değişiyor. Öte yandan bazı bankalar, kredi kullanan müşterilere 3 aya kadar taksit erteleme imkânı da sunuyor. Peki, hangi banka 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisine nasıl bir ödeme planı sunuyor?
FİBABANKA
Fibabanka 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı
- Yüzde 3,99 faiz oranı
- Aylık taksit: 11.401,85 TL
- Toplam ödeme: 137.397,20 TL
TEB
Teb Bankası 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı
- Yüzde 2,99 faiz oranı
- Aylık taksit: 10.585,47 TL
- Toplam ödeme: 127.600,64 TL
- 3 ay erteleme imkânı
YAPIKREDİ
Yapıkredi Bankası 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı
- Yüzde 3,49 faiz oranı
- Aylık taksit: 10.989,84 TL
- Toplam ödeme: 132.453,08 TL
- 3 ay erteleme imkânı
ENPARA
Enpara 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı
- Yüzde 3,49 faiz oranı
- Aylık taksit: 10.989,84 TL
- Toplam ödeme: 131.878,08 TL
DENİZBANK
Denizbank 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı
- Yüzde 3,61 faiz oranı
- Aylık taksit: 11.088,03 TL
- Toplam ödeme: 133.631,36 TL
VAKIF KATILIM
Vakıf Katılım 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı
- Yüzde 3,68 faiz oranı
- Aylık taksit: 11.145,51 TL TL
- Toplam ödeme: 134.246,12 TL TL
ZİRAAT KATILIM
Ziraat Katılım 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı
- Yüzde 3,79 faiz oranı
- Aylık taksit: 11.236,14 TL
- Toplam ödeme: 135.333,68 TL TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Türkiye İş Bankası 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı
- Yüzde 3,85 faiz oranı
- Aylık taksit: 11.285,72 TL
- Toplam ödeme: 136.003,64 TL
AKBANK
Akbank 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı
- Yüzde 5,50 faiz oranı
- Aylık taksit: 12.691,04 TL
- Toplam ödeme: 152.867,48 TL
HSBC
HSBC 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı
- Yüzde 5,49 faiz oranı
- Aylık taksit: 12.682,28 TL
- Toplam ödeme: 152.762,36 TL
HALKBANK
Halkbank 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı
- Yüzde 5,06 faiz oranı
- Aylık taksit: 12.308,54 TL
- Toplam ödeme: 148.277,48 TL