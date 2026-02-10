Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde kaç, geri ödeme planı nasıl, aylık taksit ne kadar, toplam tutar ne kadar?

        100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde kaç, geri ödeme planı nasıl?

        2026 Şubat ayında ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, bankaların açıkladığı güncel faiz oranlarını yakından izliyor. 12 ay vadeli ve 100 bin TL tutarındaki ihtiyaç kredilerinde faiz oranları, bankaya göre yüzde 2,99 ile yüzde 5,50 arasında değişiyor. Öte yandan bazı bankalar, kredi kullanan müşterilere 3 aya kadar taksit erteleme imkânı da sunuyor. Peki, hangi banka 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisine nasıl bir ödeme planı sunuyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2026 - 13:48 Güncelleme: 10.02.2026 - 13:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2026 Şubat ayında ihtiyaç kredisi çekmeyi planlayan vatandaşlar, bankaların sunduğu güncel faiz oranlarını araştırıyor. 12 ay vadeli 100 bin TL tutarındaki ihtiyaç kredilerinde faiz oranları, bankaya göre yüzde 2,99 ile yüzde 5,50 arasında değişiklik gösteriyor. Ayrıca bazı bankalar, kredi kullanan müşterilere 3 aya kadar taksit erteleme seçeneği sunuyor. İşte, 100 bin TL’lik ihtiyaç kredisine ait ödeme planı

        2

        FİBABANKA

        Fibabanka 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı

        - Yüzde 3,99 faiz oranı

        - Aylık taksit: 11.401,85 TL

        - Toplam ödeme: 137.397,20 TL

        3

        TEB

        Teb Bankası 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı

        - Yüzde 2,99 faiz oranı

        - Aylık taksit: 10.585,47 TL

        - Toplam ödeme: 127.600,64 TL

        - 3 ay erteleme imkânı

        4

        YAPIKREDİ

        Yapıkredi Bankası 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı

        - Yüzde 3,49 faiz oranı

        - Aylık taksit: 10.989,84 TL

        - Toplam ödeme: 132.453,08 TL

        - 3 ay erteleme imkânı

        5

        ENPARA

        Enpara 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı

        - Yüzde 3,49 faiz oranı

        - Aylık taksit: 10.989,84 TL

        - Toplam ödeme: 131.878,08 TL

        6

        DENİZBANK

        Denizbank 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı

        - Yüzde 3,61 faiz oranı

        - Aylık taksit: 11.088,03 TL

        - Toplam ödeme: 133.631,36 TL

        7

        VAKIF KATILIM

        Vakıf Katılım 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı

        - Yüzde 3,68 faiz oranı

        - Aylık taksit: 11.145,51 TL TL

        - Toplam ödeme: 134.246,12 TL TL

        8

        ZİRAAT KATILIM

        Ziraat Katılım 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı

        - Yüzde 3,79 faiz oranı

        - Aylık taksit: 11.236,14 TL

        - Toplam ödeme: 135.333,68 TL TL

        9

        TÜRKİYE İŞ BANKASI

        Türkiye İş Bankası 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı

        - Yüzde 3,85 faiz oranı

        - Aylık taksit: 11.285,72 TL

        - Toplam ödeme: 136.003,64 TL

        10

        AKBANK

        Akbank 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı

        - Yüzde 5,50 faiz oranı

        - Aylık taksit: 12.691,04 TL

        - Toplam ödeme: 152.867,48 TL

        11

        HSBC

        HSBC 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı

        - Yüzde 5,49 faiz oranı

        - Aylık taksit: 12.682,28 TL

        - Toplam ödeme: 152.762,36 TL

        12

        HALKBANK

        Halkbank 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı

        - Yüzde 5,06 faiz oranı

        - Aylık taksit: 12.308,54 TL

        - Toplam ödeme: 148.277,48 TL

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Polis yelekli infaz! İhanet iddiası kanlı bitti!
        Polis yelekli infaz! İhanet iddiası kanlı bitti!
        Hastanede rüşvet iddiası: 2 doktor gözaltında
        Hastanede rüşvet iddiası: 2 doktor gözaltında
        Portekizli genç kadın, İstanbul'da hayatını kaybetti
        Portekizli genç kadın, İstanbul'da hayatını kaybetti
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        "Hedefimiz 2026'da 68 milyar dolar gelir"
        "Hedefimiz 2026'da 68 milyar dolar gelir"
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        İki kardeşi ölüme terk etmişti! Nedeni belli oldu!
        İki kardeşi ölüme terk etmişti! Nedeni belli oldu!
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        40'lı yaşlar neden daha yorucu? Sebebi yaş değil
        40'lı yaşlar neden daha yorucu? Sebebi yaş değil
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Pişmanım"
        "Pişmanım"
        ABD'de işten çıkarma dalgası: Binlerce kişiyi etkileyecek
        ABD'de işten çıkarma dalgası: Binlerce kişiyi etkileyecek
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı