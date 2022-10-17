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Haberler Sağlık 100 Kalorilik Atıştırmalıklar Neler? Az Kalorili Atıştırmalıklar ve Tok Hissetmek İçin Öneriler!
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100 kalorilik atıştırmalıklar neler? Az kalorili atıştırmalıklar ve tok hissetmek için öneriler!

Her diyette mutlaka ara öğün vardır. Bu sayede tok kalınan süreler uzamaktadır. Ara öğünler sayesinde ana öğünlerde daha az yenilmektedir. Ara öğünlerin olmazsa olmazı da atıştırmalıklardır. Bu atıştırmalıklar sayesinde diyetler daha kolay ilerlemektedir.

100 Kalorilik Atıştırmalıklar Neler? Az Kalorili Atıştırmalıklar ve Tok Hissetmek İçin Öneriler!

Özellikle herkes kalorisi düşük ve uzun süre tok tutan atıştırmalıkları tercih etmektedir. Biz de sizlere 100 kalorilik atıştırmalıklar konusunda ayrıntılı bilgi vereceğiz. Bu atıştırmalıklar sayesinde vücudunuza daha az kalori alarak diyetinizi en iyi şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda atıştırmalık tüketmek açlık hissinin de bastırılmasına destek vermektedir.

Diyet yaparken hemen herkeste yeme krizi ve açlık hissi oluşmaktadır. Ara öğünlere eklenen atıştırmalıklar bunun önüne geçilmesi sağlamaktadır. Biz de bu içeriğimizde 100 kalorilik atıştırmalıklar neler? Az kalorili atıştırmalıklar ve tok hissetmek için öneriler? Hakkında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte 100 kalorilik atıştırmalıklar ile ilgili tüm merak edilenler…

Az Kalorili Atıştırmalıklar

Diyet yaparken herkes kalorisi düşük atıştırmalıkları tercih eder. Çünkü amaç tok kalırken az kalori almaktır. Kalorisi düşük atıştırmalıklar bu süreçte önemli yardımcılar arasında sayılır. Ara öğünlerde tok kalmak ve açlık hissini bastırmak için tercih edilen atıştırmalıklar kan şekerinin de düşmesini engeller. Bu yüzden seveceğiniz atıştırmalıkları seçip diyetinize eklediğinizde daha tok kalarak ve daha hızlı kilo verdiğinizi fark edeceksiniz. Az kalorili atıştırmalıklar arasında; bitter çikolata, fıstık ezmesi, şerbetçi otu, donmuş meyve, meyveli yoğurt, az tuzlu patlamış mısır, soya fasulyesi, turşu, soya cipsi, kaba çekirdeği ve galeta başta gelmektedir.

Kalorisiz Atıştırmalıklar

Atıştırmalık seçerken kalorisi en düşük olanlar seçilmelidir. Burada önemli olan kalorinin 100’ün altında olmasıdır. Kalorisiz atıştırmalıklar arasında; kefir, kayısı kurusu, ayran, galeta, yulaf ezmesi, ceviz, çiğ fındık, çiğ badem, sebze, meyve, yoğurt, meyveli yoğurt, yağı azaltılmış süt, leblebi, humus,

Düşük Kalorili Atıştırmalıklar

Düşük kalorili atıştırmalıklar diyetlerde kurtarıcıdır. Pek çok kişi bu atıştırmalıklar sayesinde hızlı kilo verir ve uzun süre tok kalır. Kalorisi düşük pek çok atıştırmalık vardır. Siz de kendi zevkinize uygun atıştırmalığı seçebilirsiniz.

Düşük kalorili atıştırmalıklar arasında yoğurt ve taze meyveler başta gelir. Yoğurdu ayrı tüketebileceğiniz gibi meyveli olarak da yiyebilirsiniz. Meyve ve yoğurt size tokluk hissi verir ve tatlı hissiyatınızı da bastırır. Bu yüzden diyetlerde çok fazla tercih edilmektedir. Bir diğer atıştırmalık az yağlı beyaz peynir ile domatestir. Çok fazla sevilen bir ikili olan bu atıştırmalık uzun süre tokluk verir ve lezzetlidir. Başka bir kalorisi düşük atıştırmalık ise çiğ sebzeler ile humustur. İstediğiniz sebzeyi seçebilirsiniz. İster haşlayın ister buharda pişir. Humus ile sebze beraber çok lezzetli ve tok tutan bir atıştırmalık olacaktır.

100 Kalorilik Atıştırmalıklar

100 kalorilik atıştırmalıklar arasında çiğ kuruyemiş, haşlanmış yumurta, yoğurt, meyve, tam buğday ekmeği, avokado, meyve çeşitleri, ananas, lor peyniri sayılabilir.

100 Kalorilik Yemekler

100 kalorilik yemekler arasında 1 orta boy muz, 3-4 kaşık yoğurt, bir simidin çeyreği, 1 tane küçük parça bitter çikolata, 8-10 çiğ badem, 3-4 kaşık tam buğday/ kepekli makarna, 90 gr. Tavuğun göğsü, 1 orta boy dilim tahıllı ekmek, 3 kaşık kuru fasulye, 1 büyük boy haşlanmış yumurta, 3 orta boy kayısı, 4-5 kaşık zeytinyağlı fasulye sayılabilir.

Kalorisi Az Atıştırmalıklar

Kalorisi az atıştırmalıklar arasında; dilimlenmiş salatalık, humus, sütlü ve taze meyveli yulaf, antep fıstığı, mısır patlağı, sebzeli çorba ve az yağlı süt yer alır.

Kalorisi Düşük Atıştırmalıklar

Kalorisi düşük atıştırmalıklar arasında; haşlanmış brokoliyle az yağlı yoğurt, küçük bir parça somon, bir dilim karpuz, çiğ badem, kuru baklagil, bir avuç ay çekirdeği, sebzeli ve/veya meyveli smoothie yer alır.

Az Kalorili Doyurucu Yiyecekler

Az kalorili doyurucu yiyecekler arasında; taze meyve, kerevizin sapı, patlıcan ezmesi, kabak, kırmızı pancar yer alır.

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