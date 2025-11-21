100'üncü oyunu kutlanacak

2023’ten bu yana sahnelenen 'Alevli Günler', 25 Kasım’da Zorlu PSM’de yüzüncü oyununu kutlayacak. Vigor Sanat Organizasyonluğu'nda sahnelenen Irmak Bahçeci’nin yazdığı, Yıldıray Şahinler’in yönettiği 'Alevli Günler', 120 dakika ve iki perde olarak sahneleniyor.

Erkan Can, Güven Kıraç, Bahtiyar Engin ve Levent Ülgen gibi usta isimleri bir araya getiren oyun, seyircilere çağdaş bir 'Yaşar - yaşamaz' hikâyesi sunuyor. Kara mizahın güçlü anlatımıyla dostluk, inanç, özgürlük ve sistem kavramlarını ele alan oyun, sahnelendiği her gösterimde salonu dolduran seyircisiyle birlikte yüzüncü oyun heyecanını paylaşacak.

'Alevli Günler', çocukluklarından itibaren birbirinden ayrılmamış üç arkadaşın hikâyesini anlatıyor: Mahallenin kasabı, muhasebecisi ve Türk kültürü profesörü olan üç kafadar, içlerinden birinin kanser teşhisi almasıyla sarsıcı bir süreçle yüzleşir. Arkadaşları, inançları gereği öldükten sonra yakılmak istediğini açıkladığında, farklı olana yaşam hakkı tanımayan bir sistemle karşı karşıya kalırlar. Başvurdukları her kurumda bürokratik engeller, anlaşmazlıklar ve absürt durumlar ortaya çıkar; tüm bu süreç, seyirciyi hem kahkaha hem de derin bir duygudaşlık arasında dolaştırır. Oyun, dostluk temasının gücüyle kara mizahı ustaca harmanlayarak günümüz toplumsal yapısına güçlü bir ayna tutuyor.