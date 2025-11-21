Habertürk
        Haberler Magazin 100'üncü oyunu kutlanacak

        100'üncü oyunu kutlanacak

        'Alevli Günler', 25 Kasım'da Zorlu PSM'de yüzüncü oyununu kutlayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2025 - 15:55 Güncelleme: 21.11.2025 - 15:55
        100'üncü oyunu kutlanacak
        2023’ten bu yana sahnelenen 'Alevli Günler', 25 Kasım’da Zorlu PSM’de yüzüncü oyununu kutlayacak. Vigor Sanat Organizasyonluğu'nda sahnelenen Irmak Bahçeci’nin yazdığı, Yıldıray Şahinler’in yönettiği 'Alevli Günler', 120 dakika ve iki perde olarak sahneleniyor.

        Erkan Can, Güven Kıraç, Bahtiyar Engin ve Levent Ülgen gibi usta isimleri bir araya getiren oyun, seyircilere çağdaş bir 'Yaşar - yaşamaz' hikâyesi sunuyor. Kara mizahın güçlü anlatımıyla dostluk, inanç, özgürlük ve sistem kavramlarını ele alan oyun, sahnelendiği her gösterimde salonu dolduran seyircisiyle birlikte yüzüncü oyun heyecanını paylaşacak.

        'Alevli Günler', çocukluklarından itibaren birbirinden ayrılmamış üç arkadaşın hikâyesini anlatıyor: Mahallenin kasabı, muhasebecisi ve Türk kültürü profesörü olan üç kafadar, içlerinden birinin kanser teşhisi almasıyla sarsıcı bir süreçle yüzleşir. Arkadaşları, inançları gereği öldükten sonra yakılmak istediğini açıkladığında, farklı olana yaşam hakkı tanımayan bir sistemle karşı karşıya kalırlar. Başvurdukları her kurumda bürokratik engeller, anlaşmazlıklar ve absürt durumlar ortaya çıkar; tüm bu süreç, seyirciyi hem kahkaha hem de derin bir duygudaşlık arasında dolaştırır. Oyun, dostluk temasının gücüyle kara mizahı ustaca harmanlayarak günümüz toplumsal yapısına güçlü bir ayna tutuyor.

        'Alevli Günler', yıldız oyuncu kadrosu ve iz bırakan hikâyesiyle 25 Kasım’da Zorlu PSM’de yeniden tiyatroseverlerle buluşacak. Türkiye’nin pek çok ilinde gösterimlere devam edecek oyunun biletleri tüm dijital platformlarda satışa çıktı.

        #tiyatro
