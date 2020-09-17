DHA

Antalya'nın Finike ilçesinde yaşayan Düriye Çakar, torunları ile Muğla'nın Fethiye ilçesine gezmeye geldi.

DHA'nın haberine göre torunlarının isteğini kırmayan Düriye Çakar, Fethiye Babadağ'dan yamaç paraşütüyle tandem (ikili) atlayış yaptı.

Ölüdeniz'i gökyüzünden görmek istediğini belirten Düriye ninenin azmi ve cesareti, gençlere parmak ısırttı. O anlar ise kask kamerasınca görüntülendi.

Yamaç paraşütü pilotu Abdullah Göktaş ile birlikte Babadağ'ın 1700 metre pistinden atlayan Düriye nine, Ölüdeniz manzarasına hayran kaldığını belirterek, "Uçmak istiyorum, seyretmek istiyorum vatanı görmek istiyorum. Gökyüzünden her şeyi görmek istiyorum" dedi.

Atlayış esnasında ve uçuş sırasında ilerleyen yaşına rağmen soğukkanlılığını koruması herkesi şaşırttı.

Yamaç paraşütü ile Belcekız Sahili'ne inen Çakar, diğer paraşüt pilotları ile turistlerin de ilgi odağı oldu. Eşsiz güzellikteki manzaranın keyfini çıkan Düriye Çakar, pilot kamerasına, "Çok iyiyim" diyerek el salladı. Pilot Yusuf Biçer ise, zaman zaman böyle ilginç anların olduğunu yaşlı insanların daha özgüvende olduğunu kaydetti.