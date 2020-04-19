Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, ilk desteğin, düzenli sosyal yardım alan 2 milyon 111 bin haneye 1-5 Nisan 2020 tarihleri arasında yapıldığını anımsatan Bakan Selçuk; “Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlarımızı desteklemek için oluşturduğumuz Sosyal Destek Programımız 3 fazdan oluşuyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla sahada ihtiyaç sahibi olarak belirlediğimiz 2.3 milyon haneye Faz 2 kapsaminda 1.000 TL nakdi yardım yapıyoruz.” diye konuştu.



İlk destekte olduğu gibi, bu hanelerin hali hazirda Sosyal Yardımlar sisteminde kayıtlı olduğundan herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmadığını vurgulayan Selçuk; “1.000 TL nakdi destek ödemesi bugün, bu hanelerimizin PTT hesaplarına yatırılmaya başlandı. Bu yardımlar da yine bir önceki yardımda olduğu gibi, bulaş riskini azaltmak için evlere götürülerek, elden teslim ediliyor.” dedi.



3. Faz Ödemeleri İçin Başvuru Alınacak



3. Faz 1000’er TL ödemeleri için başvuruların e-devlet üzerinden alınmaya başlanacağını da belirten Bakan Selçuk: “Faz 3 kapsamındaki ödemeler kişi bazlı değil; hane bazlı yapılacak. Aynı haneden birden çok başvuru yapılırsa, bunu tek başvuru olarak değerlendireceğiz.” ifadesinde bulundu.

Bakan Selçuk, 3. Faz kapsamındaki ödemelere ilişkin tarihleri ayrıca açıklayacaklarını da sözlerine ekledi.

1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMA

E-Devlet üzerinden 1000 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.

E-DEVLET SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMA

SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI

Sosyal yardım parasına başvurmak isteyen vatandaşların e-Devlet üzerinden gerekli bilgileri doldurması gerekiyor. Ayrıca vatandaşlar Açık Kapı'ya da sosyal yardım başvurusunda bulunabilirler.

SOSYAL YARDIM BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

SOSYAL YARDIM KİMLERE VERİLİYOR?

Belirli kriterlere uyan kişilerin faydalanabileceği 1000 TL yardım, 2022 ve 3294 sayılı kanunlardan faydalanarak devletten sosyal destek alan 2 milyon vatandaşı ilgilendiriyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından kriterleri hakkında bilgi verilen ve 2 milyon 111 bin kişinin faydalanacağı 1000 TL sosyal yardım parası için şartlar arasında, halihazırda 2022 sayılı kanun kapsamında sosyal yardım alma koşulu yer alacak.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacaktır.” denildi.

1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI PTT YERİNE EVLERDE YAPILACAK

Yaklaşık 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye sosyal yardım için ödenecek olan 1000 TL daha önce PTT’den alınmaktaydı ancak geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada yaşanan yoğunluk ve koronavirüs çerçevesinde PTT’lerin kapatıldı duyuruldu.

Mahalle aralarında hizmet veren PTT şubelerinin 2 Mart 2020 tarihinde koronavirüs tedbirleri kapsamına alınması sonucu kapatıldığı duyuruldu. PTT şubelerinde yardım alacak vatandaşların birikmesi ve yaşanan yoğunluk nedeniyle tehdit oluşturması sonucu alınan bu kararın ardından artık kimsenin evden çıkmasına gerek olmadığı ve 1000 TL’lik yardım parasının PTT görevlileri ve Bekçiler eşliğinde evlere yapılacağı açıklandı.

PTT Kartı olan kişiler 1000 TL’lik yardım parasını kamu bankalarının ATM’lerinden komisyonsuz olarak çekebilirler. PTT’lerde sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşlar için alınan tedbir kapsamında kapatılan işyerleri ikinci bir emre kadar kapalı kalacak. 3 Nisan 2020’den itibaren 5 gün içinde 1000 TL’lik yardım herkesin evine yapılacak.