Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

İnsanlığı kasıp kavuran salgınların Amerikalı Gerry Schappals üzerinde bir etkisi yok! Bu kadın tanıdığımız yaşlılara hiç benzemiyor ve yaşadığı ölümcül hastalıkları hasarsız atlatmasıyla dikkat çekiyor. CNN International'da yer alan habere göre, doktorları 101 yıl önce henüz bir yaşındayken İspanyol gribine yakalanan Schappals’ın ölümüne kesin gözüyle bakmışlardı ama beklenen olmadı. Tam tersine o bebek yaşama sımsıkı tutunup hayatta kalmayı başardı. O günlerden 101 yıl sonra Covid-19 salgınında virus kapıp ‘yaşamaz’ gözüyle bakılan yaşlı kadın bu salgını da atlatarak doktorlarını şaşırtmayı sürdürdü.

BUNUN SIRRI NE?

2 çocuğu, 3 torunu ve 6 torun çocuğu olan Schappals, sadece İspanyol gribini ve Covid-19’u yenmedi. Yaşlı kadının sağlık geçmişinde yakalandığı iki kanser de var. Meme ve kolon kanserlerini de alt eden Schappals, insana, “Bunun sırrı nedir” sorusunu sorduruyor. Çok şanslı bir insan olduğuna inandığını söylese de imkansızlıklarla dolu hayatında her günü doya doya ve detaylara takılmadan yaşaması ona göre sağlıklı yaşamın sırrına ilişkin en önemli özelliği. Yaşamını karamsarlık üzerine kurmayan ve hedeflerinden sapmayan Schappals’ın yeni hedefi 150 yaşına kadar yaşamak.