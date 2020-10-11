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11 Ekim 2020 son depremler: Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

Beklenen Büyük İstanbul depremi Türkiye'de herkesin deprem konusunda duyarlılığını arttırdı. Ülkede en çok araştırılan şeylerden biri Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi oldu. İşte 11 Ekim 2020 son depremler...

11 Ekim 2020 son depremler: Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

Kandilli Rasathanesi ve AFAD ülke genelinde yaşanan tüm depremleri dakika dakika açıklıyor. Türkiye deprem bölgesi olması sebebiyle son depremler araştırmaları hiç bitmiyor. Ülke genelinde en çok merak edilen şeylerin başında Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler haberleri oluyor. İşte 11 Ekim 2020 son depremler...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

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