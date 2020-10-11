Kandilli Rasathanesi ve AFAD ülke genelinde yaşanan tüm depremleri dakika dakika açıklıyor. Türkiye deprem bölgesi olması sebebiyle son depremler araştırmaları hiç bitmiyor. Ülke genelinde en çok merak edilen şeylerin başında Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler haberleri oluyor. İşte 11 Ekim 2020 son depremler...
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- İddaa
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Yazarlar
- Video
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR