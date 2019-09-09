"Her şey yolunda"

11 Eylül filmi oyuncuları ve konusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Show TV'de bu akşam başrolünü Charlie Sheen'ın aldığı 11 Eylül filmi var. İşte 11 Eylül filmi konusu ve oyuncuları...

11 EYLÜL FİLMİ KONUSU NEDİR?

11 Eylül olaylarını konu alan film, Dünya Ticaret Merkezi’nin Kuzey Kulesi’nde bir asansörde mahsur kalan beş kişinin yaşam mücadelesini gözler önüne seriyor. Umutlarına tutunup buradan kurtulmaya çalışırken yaşadıkları acı ve bilinmezliğe şahit oluyoruz.

11 EYLÜL FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Martin Guigui’nin yaptığı, Charlie Sheen, Gina Gershon, Whoopi Goldberg gibi usta oyuncuların yer aldığı 2017 yapımı “11 Eylül”, Pazartesi akşamı TV’de ilk kez Show TV’de!