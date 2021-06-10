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11 Haziran Volkan Konak'ın bu haftaki konukları belli oldu! Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları kimler?

11 Haziran Cuma Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları araştırılıyor. Kuzeyin Oğlu Volkan Konak bu akşam yeni bölümüyle bir kez daha izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşatmaya hazırlanıyor. Her bölümü ayrı bir eğlenceye sahne olan programın bu akşamki konuları da belli oldu. İşte 11 Haziran Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın bu haftaki konuk listesi...

11 Haziran Volkan Konak'ın bu haftaki konukları belli oldu! Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları kimler?

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 11 Haziran konukları kim? sorusunun cevabı gündemden düşmüyor. Karadeniz müziği sanatçısı Volkan Konak'ın Kuzeyin Oğlu Volkan Konak eğlence programı araştırılıyor. İlk bölümünden itibaren ilgiyle izlenen Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın bu haftaki konukları belli oldu. İşte 11 Haziran Cuma akşamı Voplkan Konak'a konuk olacak isimler...

KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK KONUKLARI KİM?

Karadeniz müziğinin tanıdık siması Volkan Konak, her cuma saat 20.00'de Star TV'de izleyiciyle buluşuyor.

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği Kuzeyin Oğlu Volkan Konak her hafta müzik dünyasından pek çok ismi konuk ediyor. Takipçileri tarafından ilgiyle izlenen Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın 11 Haziran konuğu Hüseyin Turan, Sabahat Akkiraz ve İsmail Altunsaray olacak.

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