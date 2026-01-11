11 Ocak 2026 İSKİ baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç?
İstanbul baraj doluluk oranı verileri İSKİ tarafından her gün paylaşılıyor. Son dönemlerde etkili olan yağışlarla birlikte barajlardaki su seviyelerinde artış yaşanması bekleniyor. Peki, 11 Ocak 2026 Pazar günü baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte ayrıntılar haberimizde…
İSKİ, 11 Ocak 2026 İstanbul baraj doluluk oranını açıkladı. Bu doğrultuda İstanbul’a su sağlayan Ömerli, Terkos, Büyükçekmece, Sazlıdere, Kazandere, Alibey, Darlık, Elmalı, Istrancalar ve Pabuçdere barajlarının su seviyesi belli oldu. Peki İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte detaylar…
11 OCAK 2026 İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 11 Ocak 2026 Pazar günü barajlardaki genel doluluk oranı yüzde 20,11 seviyesinde yer aldı.
İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM
Ömerli Barajı: Yüzde 25,17
Darlık Barajı: Yüzde 31,51
Elmalı Barajı: Yüzde 61,29
Terkos Barajı: Yüzde 15,95
Alibey Barajı: Yüzde 13,24
Büyükçekmece Barajı: Yüzde 16,27
Sazlıdere Barajı: Yüzde 13,39
Istrancalar Barajı: Yüzde 42,29
Kazandere Barajı: Yazde 5,69
Pabuçdere Barajı: Yüzde 6,08