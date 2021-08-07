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11 plaka nerenin plakası? 11 Plaka hangi ile ait? İşte illere/ilçelere göre plaka kodları

Trafikte kayıtlı olan her aracın rakamlardan ve harflerden oluşan birer plakası oluyor. Plakalardaki rakamlar aracın hangi ile kayıtlı olduğuyla ilgili bilgi sahibi olunmasını sağlıyor. Türkiye'deki illerin plaka numaraları merak edilen konulardan biri. 11 plaka nerenin plakası? Plakası 11 olan il hangisi? İşte illere/ilçelere göre plaka kodları

11 plaka nerenin plakası? 11 Plaka hangi ile ait? İşte illere/ilçelere göre plaka kodları

Plaka numaraları ve hangi numaranın hangi ile ait olduğu araştırılıyor. Türkiye'de bulunan 81 ilin hepsinin kendine ait bir plaka numarası bulunuyor. İşte 11 nerenin plakası? sorusunun cevabı

11 NERENİN PLAKASI?

İllerin plaka numaraları alfabetik sıraya göre belirleniyor. 11, Bilecik'in plakasıdır. Plakalarda dikkat çeken bir diğer özellik de her ilçenin kendisine bir harf kodunun olması. İşte Bilecik ilçeleri ve plaka kodları...

BİLECİK İLÇELERİ PLAKA HARF KODLARI

İLİ

TRAFİK KOD NO.

ALT SINIR

ÜST SINIR

 VERGİ DAİRESİ

SAY. KODU (V.D. KODU)
BİLECİK

11

 AC 001 AZ 999 BİLECİK V.D.

11260
BİLECİK

11

 DA 001 DA 999 BİLECİK V.D.

11260
BİLECİK

11

 DC 001 DZ 999 BOZÜYÜK V.D.

11261
BİLECİK

11

 EA 001 EZ 999 BİLECİK V.D.

11260
BİLECİK

11

 MA 001 ML 999 BİLECİK V.D.

11260
BİLECİK

11

 MM 001 MU 999 BOZÜYÜK V.D.

11261
BİLECİK

11

 MV 001 MV 999 OSMANELİ M.MD

11103
BİLECİK

11

 MY 001 MY 999 SÖĞÜT M.MD

11105
BİLECİK

11

 MZ 001 MZ 999 GÖLPAZARI

11102
BİLECİK

11

 RA 001 RA 999 GÖLPAZARI

11102
BİLECİK

11

 SA 001 SZ 999 OSMANELİ M.MD

11103
BİLECİK

11

 TA 001 TZ 999 SÖĞÜT M.MD

11105

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