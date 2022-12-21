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Manisa'da, devlet koruması altında, 16 yaşındaki kız çocuğu A.D.'nin 11 sanıklı cinsel istismar davası Yargıtay'a taşındı. Kız çocuğunun, 14 yaşındayken uyuşturucuya alıştırılarak fuhuşa sürüklendiğini iddia ettiği ifadesi kan dondurdu.

Berfin Adıcan'ın haberine gere, Ağrı'da devlet korumasında olan, ardından Aydın'a ve son olarak Manisa’ya gelen 16 yaşındaki (olay tarihinde 14 yaşında) kız çocuğu A.D., 24 Aralık 2020 tarihinde Manisa Çocuk Destek Merkezi'nde yapılan kütüphane etkinliği sırasında kurumdan kaçtı. Ardından kâbus dolu günler başladı.

KAÇTIKTAN BİR YIL SONRA BULUNDU

Mağdur çocuğun sokakta tanıştığı kişiler tarafından fuhuşa ve uyuşturucuya sürüklendiği iddia edildi. 10 Aralık 2021 tarihinde bulunarak hastaneye götürülen, ardından pedagoglar eşliğinde görüşmeler yapılan A.D.'nin mahkeme kayıtlarına geçen ifadeleri kan dondurdu.

YAŞADIĞI KORKUNÇ GÜNLERİ ANLATTI

A.D. ifadesinde, 2020 yılının mayıs ayında Ağrı'daki evlerinden kaçtıktan sonra T.Y. isimli kişinin ailesinin evinde kaldığını ve uyuşturucu bağımlısı olan bu kişinin kendisine şiddet uygulaması üzerine aile evine geri döndüğünü ancak bu evden tekrar kaçtığını anlattı. A.D., daha sonra Aydın'a, son olarak da Manisa'da yurda verildiğini söyledi.

"UYUŞTURUCU HAP VERİLDİ"

Cinsel istismar mağduru kız çocuğu ifadesinin devamında, "24 Aralık 2020'de Manisa'da yurttan kaçtıktan sonra Manisa'da bir parkta durdum, 17 yaşındaki F.K. ile 19 yaşındaki F.B ile tanıştım. Sanayide bir dükkanlarının olduğunu söylediler ve beni oraya götürdüler. Bu sırada onların arkadaşları olan 33 yaşlarındaki Ç.A. yanımıza geldi. 26 Aralık'ta Ç.A.'nın evinden çıktım ve bir parka gittim, orada S.S. ile tanıştım. Beni günlük kiralık bir aparta götürdü, burada bana uyuşturucu hap verdi. Sonra S.S. beni H.T.'nin yanına bıraktı. H.T. uyuşturucu satıyordu. H.T.'nin bekar evine gittik, bana bir uyuşturucu verdi, sonra ilişkiye zorlandım" diye konuştu.

"BAŞKA EVLERE GÖTÜRÜLDÜM"

Manisa'da daha sonra tanıştığı kişiler tarafından Spil Dağı'nda bulunan tek odalı bir kulübeye oradan da başka evlere götürüldüğünü ifade eden mağdur A.D., cinsel istismara uğradığını anlattı.

11 SANIKTAN 1'İ TUTUKLANDI

Kız çocuğunun ifadelerinin ardından kimlikleri belirlenen 11 şüpheli hakkında dava açıldı. Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 4 sanığın beraatine, 6 sanığın kişinin hürriyetini yoksun kılma suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Sanıklardan F.K, çocuğa yönelik cinsel istismar suçundan 13 yıl 4 ay, kişinin hürriyetini yoksun kalma suçundan da 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Davanın tek tutuklu sanığı F.K. oldu.

İSTİNAF, MAHKEMENİN KARARINI ONADI

Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve sanıklar davayı istinafa taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararlarını onadı. Cinsel istismar suçu sabit olan F.K.'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi. İstinaf kararının ardından 11 sanıklı istismar davası Yargıtay'a taşındı.

"DOSYA ŞU ANDA YARGITAY'DA, SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ"

Manisa Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu üyesi Av. Özge Arslan dava sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, “Devlet koruması altında olan bir çocuğun sistematik olarak cinsel istismara maruz kaldığı bir dosya ile karşı karşıyayız. O dönem 14 yaşında olan küçük kızımız uyuşturucuya alıştırılarak defalarca istismar ediliyor. Devletin en önemli kurumlarından biri olan çocuk evlerinin güvenliğini tartışmak zorundayız. Mahkeme, 11 sanıktan yalnızca birine hapis cezası verdi. Dosya şu anda Yargıtay’da. Biz, küçük kızımızı istismar eden herkesin hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Yargıtay sürecini de en yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.