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        Haberler Gündem Güvenlik 11 şüpheliye FETÖ'den gözaltı kararı

        5 ilde 11 şüpheli hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

        Ankara merkezli 5 ilde, kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları gerekçesiyle 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'u yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 12:37 Güncelleme: 14.09.2023 - 12:37
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        11 şüpheliye FETÖ'den gözaltı kararı
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        Ankara merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları gerekçesiyle 11 kişiye yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Şüphelilerden 10'unun gözaltına alındığı operasyonda, bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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