11 şüpheliye FETÖ'den gözaltı kararı

5 ilde 11 şüpheli hakkında FETÖ'den gözaltı kararı
Ankara merkezli 5 ilde, kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları gerekçesiyle 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'u yakalandı
Ankara merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları gerekçesiyle 11 kişiye yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Şüphelilerden 10'unun gözaltına alındığı operasyonda, bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.