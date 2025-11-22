11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman çıkacak? Yeni Yargı Paketi maddeleri nelerdir, mahkumlara af var mı?
11. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği 2025 gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde hazırlanan Yeni Yargı Paketi'nin TBMM'ye ne zaman geleceği, hangi suçları kapsayacağı ve kimlerin etkileneceği merak ediliyor. Mahkum ve mahkum yakınları ise ''Af çıkacak mı, genel af var mı?'' sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Yeni düzenleme ile yol kesme, meskun mahalde silahla ateş etme, saldırma gibi topluma karşı işlenen suçlarda cezaların artacağı biliniyor. Peki, 11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman çıkacak, içeriğinde infaz düzenlemesi var mı? İşte 2025 Yeni Yargı Paketi içeriği ve maddeleri.
11. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği 2025 Kasım ayında da en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Yeni Yargı Paketi ile af çıkacak mı, infaz düzenlemesi var mı merak ediliyor. Yeni pakette son aşamaya gelinirken, suça sürüklenen çocuklara yönelik düzenleme paketten çıkarıldı. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili TBMM’de araştırma komisyonu kurulacak. "Çocuğun Üstün Yararı" kapsamında başlı başına ayrı bir çalışma yapılacak. Peki, 11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var, genel af veya infaz düzenlemesi var mı? İşte Yeni Yargı Paketi içeriği ve maddeleri ile yaşanan son gelişmeler…
11. YARGI PAKETİ SON DURUM
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfındaki Yargı Teşkilatı Toplantısı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi, soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Dijital ortamdaki suç yapılanmalarına ilişkin soruyu cevaplayan Tunç, İzmir'de 16 yaşında bir çocuğun 3 polisi şehit ettiğini, bilgisayar başında tanımadıkları kimselerden "resmen eğitim aldığını", bunun üzerine kendisini örgüt mensubu gibi gördüğünü belirtti.
Çocuğun eyleminden önce "Gideceğim, katliam yapacağım." paylaşımında bulunduğunu hatırlatan Tunç, "Burada hem bu tür suçlar hem uyuşturucu ticareti, sanal bahis, sanal kumar, yasa dışı bütün faaliyetler, yani artık bu teknoloji çağında dolandırıcılık, kripto para vesaire tüm bunlar internet ortamında yapılan eylemler. Şimdi bunlar gerçek hayatta yapılırsa zaten suç. Gerçek hayatta bunları kovalamak daha kolay ama dijital ortamda bunların izini sürmek kolay değil." diye konuştu.
Yaklaşık 2 hafta önce Vietnam'da Siber Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni imzaladıklarını dile getiren Tunç, sanal ortamdaki suçların bütün ülkelerin problemi olduğunu, bunun ülke sınırını aşan suçlar olduğunu söyledi.
Söz konusu suçlarla ülkelerin tek başına mücadele etmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Tunç, sözleşmeyi ilk imzalayan ülkeler arasında Türkiye'nin yer aldığını bildirdi.
"11. Yargı Paketi'nde bilişim suçlarıyla ilgili düzenlemelerimiz var." ifadelerini kullanan Tunç, "Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) bilişim suçlarıyla ilgili yapılan düzenlemeler, daha detaylı yapacağımız düzenlemeler." dedi.
Bakan Tunç, sanal ortamda suç tespit edebilmek için siber polislerin sanal ortamda da devriye gezmesi gerektiğini belirterek, "Nasıl açık alanda güvenliğe önem veriyorsak siber alemde de güvenliğe önem vermemiz lazım." görüşünü paylaştı.
Çocukları suça sürükleyenlerin cezaları artacak
Adalet Bakanı Tunç, suç örgütlerine ilişkin düzenlemeler içeren TCK 220. maddede düzenlemelerin yer alacağını vurgulayarak, "Milletvekillerimiz şu anda bunu teklife daha dönüştürmediler. 11. Yargı Paketi'nde olacak. Çocukları suça sürükleyen, suçta çocukları araç olarak kullananlarla ilgili cezaların arttırılması söz konusu." dedi.
Konuya ilişkin yasa teklifinde örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak suçlarının hapis cezalarının alt ve üst sınırlarının artırılmasının öngörüldüğünü aktaran Tunç, şu bilgileri verdi:
"Buna göre, örgüt kurma ve yönetme suçunun cezası 4 yıldan 8 yıla kadar hapisken 5 yıldan 10 yıla çıkartılacak. Örgüt üyeliği suçunun cezasının üst sınırı 4 yıl hapis iken 5 yıl hapis cezası olarak belirlenmektedir. Yine örgütün silahlı olması halinde cezada dörtte birinden yarısına kadar yapılan artırım, sadece yarısı oranında olacak şekilde düzenlenmektedir. Buna göre silahlı bir örgütü yöneten kişiye 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilirken teklife göre 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası verilebilecektir.
Diğer yandan, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda çocukların araç olarak kullanılması halinde örgüt yöneticilerine verilecek cezanın yarısından bir katına kadar artırılacağı kabul edilmektedir. Örneğin örgüt faaliyeti çerçevesinde çocuğa bir yeri silahla taratan, birini tehdit ettiren ya da yaralatan örgüt yöneticisine, yöneticilik suçundan dolayı verilecek, ceza yarısından bir katına artırılabilecektir. Buna göre 7 yıl 6 ay olacak alt sınırdaki hapis cezası 1/2 oranında artırılırsa 11 yıl 3 ay; 15 yıl olacak üst sınırdaki hapis cezası bir kat artırılırsa 30 yıl olabilecektir. Mevcutta çocuğu araç olarak kullanma diye bir suç yoktu."
11. YARGI PAKETİ MECLİS’E GELDİ Mİ, NE ZAMAN ÇIKACAK?
11. Yargı Paketi'nde hazırlıklar tamamlandı.
Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre AK Parti'nin hazırladığı teklifin, yıl sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor.
SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR İÇİN ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULUCAK
11. Yargı Paketi ile 15-18 yaş grubu çocuklarda ağırlaştırılmış müebbet için uygulanan hapis cezasında üst sınır 24 yıldan 27 yıla yükseltilecekti.
AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu düzenleme 11. Yargı Paketi'nde yer almayacak. Bunun yerine suça sürüklenen çocuklarla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırma komisyonu kurulacak.
"Çocuğun Üstün Yararı" kapsamında başlı başına ayrı bir çalışma yapılacak.
Araştırma komisyonu, çocuğun aldığı eğitimden sağlık hizmetlerine, suç eğiliminden sosyal medya bağımlılığı ve çeteleşmeye kadar her türlü sorunu araştıracak. Çözüm yolları için öneriler geliştirilecek.
Suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenleme, komisyonun çalışmalarına ve raporuna göre yeniden ele alınarak meclis gündemine getirilecek.
YENİ YARGI PAKETİ'NDE NELER VAR?
11. Yargı Paketi'nde; çetelere, örgütlü suç kapsamında verilen cezanın iki katına çıkarılması düzenlemesi yer alacak. AK Parti kaynakları, çocuklara değil, çocukları kullanan çetelere verilen cezanın artırılacağını kaydetti.
24-25 maddeden oluşacak 11. Yargı Paketi ile cezasızlık algısının ortadan kaldırılması hedefleniyor.
Yol kesme, meskun mahalde silahla ateş etme, saldırma gibi topluma karşı işlenen suçlarda cezalar artacak.
11. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ
Çocukları kullanan suç örgütlerinin yöneticilerine verilecek cezalar yarı orandan bir katına kadar artırılacak.
Suç örgütü kurmak ve yönetmek suçunun cezası 10 yıla yükselecek.
Örgüt üyesi olanlara verilen hapis cezası 4 yıldan 5 yıla çıkacak.
Suç örgütünün silahlı olması halinde verilecek ceza yarı oranda artacak. Buna göre silahlı bir örgütü yöneten kişiye 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.
Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda çocukların araç olarak kullanılması halinde örgüt yöneticilerine verilecek ceza yarısından bir katına artırılabilecek. Buna göre 7 yıl 6 ay olacak alt sınırdaki hapis cezası 1/2 oranında artırılırsa 11 yıl 3 ay; 15 yıl olacak üst sınırdaki hapis cezası bir kat artırılırsa 30 yıl olabilecek.
Teklifle meskun mahalde silahla ateş edenler, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası alacak. Bu suç düğün, nişan, asker uğurlaması gibi toplu törenlerde işlenirse; ceza yarı oranda artırılacak.
Trafikte yol kesme, Türk Ceza Kanunu'nda ayrı bir suç olarak düzenlenecek. Cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis olacak.
"Kiralık IBAN" olarak bilinen ödeme araçlarını veya hesap bilgilerini başkasına verenler 1 ila 3 yıla kadar hapis cezası alacak. Bilişim sistemleri kullanılarak işlenen suçlarda, ilgili banka hesabı 3 güne kadar askıya alınabilecek.
Teklifle dolandırıcılığın önlenmesi için bankalarda hesaba tanımlı müşteri kimlik bilgilerine biyometrik ödeme özelliği eklenecek. Ses, parmak izi, yüz ve göz gibi fiziksel özelliklere göre güvenli ödeme yapılması sağlanacak.
GENEL AF ÇIKACAK MI?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eylül ayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş ve infaz sisteminde değişikliğe gidilip gidilmeyeceğine ilişkin soru üzerine daha önce bazı düzenlemelerin hayata geçirildiğini hatırlatmıştı.
11. Yargı Paketi'yle toplumsal huzur ve güvenliği bozmaya yönelik suçların yaptırımının daha da netleştirilmesini amaçlayacaklarını belirten Bakan Tunç, "Meskun mahalde silah atanın cezası 1 yıldan 5 yıla kadar ceza öngören taslağımızı Meclis'e sunduk. Bu taslak komisyondan geçti. Kurusıkı da buna dahil düğünlerde, nişanlarda silah atılıyor, oralarda eğer silah atılmışsa yarı oranında arttırılması söz konusu." bilgisini paylaşmıştı.
Trafikte yol kesme, ulaşım araçlarını engelleme konularında da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis öngören düzenlemenin TBMM'de olduğunu aktaran Bakan Tunç, bunların yanı sıra bilişim suçları, telefon dolandırıcılığı, sanal bahis konularında da düzenlemelerin yasalaşması gerektiğini ifade etmişti.
Bakan Yılmaz Tunç, "İnfazla alakalı af vesaire bu konular gündemimizde değil." demişti.
YENİ PAKETTE İNFAZ DÜZENLEMESİ VAR MI?
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de 11. Yargı Paketi'nde İnfaz Kanunu'nda değişiklik içeren bir düzenlemenin olmadığını belirtmişti.
Güler, Ekim ayının başında yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:
"11. Yargı Paketi, daha özelde bazı ceza maddelerindeki düzenlemeleri içeriyor. Genel Kurul tatile girmeden önce bazı maddeleri 10. Yargı Paketi'nden çıkarmıştık, onları tekrar gündeme alacağız. Özellikle bilişim suçları ve buna yönelik olarak Anayasa Mahkememizin iptal ettiği bazı düzenlemeler vardı. Onların da içinde yer aldığı, suça sürüklenen çocuklarımıza yönelik, özellikle çeteler, suç örgütleri için bu konularda daha caydırıcı cezaların oluşturulması için bir çalışmaydı."
"İnfaz paketi"ni ayrı bir başlıkta sadece infaz düzenlemesi olarak ele almakta fayda olduğuna işaret eden Güler, "Daha adil, daha gerçekçi, daha anlaşılır ve sade bir İnfaz Kanunu'na ihtiyaç var ama 11. Yargı Paketi içerisinde yer almayacak. Milletvekili arkadaşlarımız ayrı bir başlıkta onun çalışmalarına devam ediyor. O da neticelendiğinde gündemimize alacağız." şeklinde konuşmuştu.