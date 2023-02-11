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Haberler Gündem 112 ekipleri anlatıyor: Enkazdan çıkan bebek parmağımı emdi
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Binlerce canı kurtaran 112 ekipleri anlatıyor: Enkazdan çıkan bebek parmağımı emdi

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem, 10 il ve ilçelerinde hayatını durdurdu. Depremin ardından 112 ekipleri, enkazdan çıkarılan yaralıları hastanelere yetiştirmek için zamanla yarışıyor. Ambulanstaki koltuklarda dinlenip, gelen anons ile enkaz başına koşan paramediklerden Burak Özarslan, Antakya'da 107 saat sonra enkazda çıkarılan bebeği unutamadığını söyledi. Bebeğin parmağını emdiğini belirten Özarslan, "O anda tüm yorgunluğunuzu unutuyorsunuz" dedi.

112 ekipleri anlatıyor: Enkazdan çıkan bebek parmağımı emdi
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DHA

Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesinde görev alan 112 ekipleri, enkazdan çıkarılan yaralıları sıkışan trafikte hastanelere yetiştirmek için zamanla yarışıyor. Ambulanstaki koltuklarda dinlenip, gelen anons ile enkaz başına koşan paramediklerden Burak Özarslan, Antakya'da 107 saat sonra enkazda çıkarılan bebeği unutamadığını söyledi. Bebeğin parmağını emdiğini belirten Özarslan, "O anda tüm yorgunluğunuzu unutuyorsunuz" dedi.

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem, 10 il ve ilçelerinde hayatını durdurdu. Depremin ardından arama kurtarma ekipleri ile enkaza koşan sağlık ekipleri, yaralı kurtulan binlerce kişiyi en yakın sahra hastanelerine yetiştirdi. AFAD'in koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı ve özel hastanelere bağlı 112 ambulanslarında görev yapan doktor ve paramedikler, ambulansta uyuyarak dinlenip, yeni bir anonsla enkaza koşuyor.

112 EKİPLERİ AMBULANSTA UYUYORLAR

Depremin vurduğu Antakya ilçesinde de 112 ekipleri, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesine kurulan sahra hastanesinde araç içinde dinlenip gelen anons ile yeni vakalara çıkış yapıyor. Geceleri eksi 4 dereceye kadar düşen hava sıcaklığından etkilenmemeye çalışan ve yakılan ateşlerde ısınan doktor ve paramedikleri, ambulans içinde koltuğa dayanarak dinleniyor.

'ENKAZ ÇOK FAZLA CRUSH SENDROMU GÖRDÜK'

6 ambulans ile Antakya'ya geldiklerini belirten Dr. Barış Cem Özkan, "Kimimiz sahra hastanesinde, kimimiz enkaz başında görev yaptı. Enkazdan 60'dan fazla yaralıyı kurtarıp getirdik. Hatta sevindirici bir şey; yolda kimse vefat etmedi. Enkazda çok fazla Crush sendorumu gördük. Engellemek için enkazın en tepesine çıkıp, damar yolu açtık. Serumlarını taktık. Ambulansa taşıyıp sahra hastanemize getirip teslim ettik. Tiraja göre çok ağır hastalar helikopter ile çok yakın hastanelere, daha hafif hastalar ambulans ile hastanelere taşındı. Yorulduk aslında. Fakat enkazdayken bir kişinin çıkmasının verdiği heyecan ve anderalin ile bütün uyku gidiyor" dedi.

'2 AYLIK BEBEK PARMAĞIMI EMDİ'

Özel hastanenin görevlendirdiği ambulansla gönüllü olarak Antakya'ya gelen paramedik Burak Özarslan, 5 gündür bölgede olduklarını, AFAD ve kurtarma ekipleri ile birlikte çalıştıklarını söyledi. "Çok üzücü bir durum ama enkazdan canlı çıkan hastanın vermiş olduğu mutluluk bütün yorgunluğumuzu unutturuyor" diyen paramedik Özarslan, şöyle konuştu:

"Uyumadık belki ama buradaki insanlara yardım etmenin verdiği huzur var. Bugün 107'nci saatte Sümerler Mahallesi'nde enkazdan 2 aylık bir bebek çıkardık. O bebeği gördükten sonra bütün yorgunluğumuzu, açlığımızı unuttuk. O bebeğin canlı çıkmasını beklemiyorduk. Bebeği hemen ambulansa alıp, damar yolu açıp sıvı tedavisine başladık. Vücut sıcaklığı düşük olduğu için ani ilk müdahalesini yapmamız gerekiyordu. Allah'a şükür hiçbir sıkıntı olmadan direkt sağlık kuruluşuna teslim ettik. Buradan da helikopter ambulansla Adana'ya sevkini gerçekleştirdik. Enkazdan çıktığında parmağımı emiyordu."

YOLLARDA ZAMANLA YARIŞ

Paramedik Ali Rıza Kok ise günleri dahi şaşırdıklarını belirterek, "Galiba 5'inci gündeyiz, tam emin değilim" diyerek yorulduklarını ifade etti.

Aynı ekipte görev yapan ambulans şoförü Mustafa Okunakol da Hatay'a ilk defa geldiğini belirterek, "Afetin vermiş olduğu zarardan dolayı Hatay'da çok zorluk çektik. Köprülerimiz yıkılmış, yollarımız patlamış. Ulaşımda çok sıkıntılar çektik ama bir şekilde hastalarımızı sahra hastanesine getirmeyi başardık, zamanla yarıştık" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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