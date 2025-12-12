12 Aralık Cuma günü hava nasıl? Meteoroloji duyurdu!
12 Aralık Cuma günü hava durumu gündeme geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Aralık Cuma günü yağışların, genellikle kuzeyli, Karadeniz'de güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklendiğini belirtti. Peki, 12 Aralık Cuma günü hava nasıl? İstanbul'da yağmur yağacak mı? İşte 12 Aralık il il hava durumu...
Yıl sonuna yaklaşırken, Meteoroloji’nin yayımladığı son dakika hava durumu tahminleri sorgulanıyor. Bu kapsamda, 12 Aralık Cuma bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? soruları gündeme geldi. İşte Meteoroloji açıklamaları ile İzmir, İstanbul, Ankara il il hava durumu raporu...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz (Çorum Haric), Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adana’nın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı ve iç kesimlerde yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Sivas ve Kayseri'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
İSTANBUL 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR 7°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA 0°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu