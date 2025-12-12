METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz (Çorum Haric), Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adana’nın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı ve iç kesimlerde yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Sivas ve Kayseri'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.