Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 12 Aralık Cuma günü hava nasıl? Meteoroloji duyurdu! İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den son dakika uyarıları!

        12 Aralık Cuma günü hava nasıl? Meteoroloji duyurdu!

        12 Aralık Cuma günü hava durumu gündeme geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Aralık Cuma günü yağışların, genellikle kuzeyli, Karadeniz'de güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklendiğini belirtti. Peki, 12 Aralık Cuma günü hava nasıl? İstanbul'da yağmur yağacak mı? İşte 12 Aralık il il hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2025 - 00:51 Güncelleme: 12.12.2025 - 00:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yıl sonuna yaklaşırken, Meteoroloji’nin yayımladığı son dakika hava durumu tahminleri sorgulanıyor. Bu kapsamda, 12 Aralık Cuma bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? soruları gündeme geldi. İşte Meteoroloji açıklamaları ile İzmir, İstanbul, Ankara il il hava durumu raporu...

        2

        METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz (Çorum Haric), Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adana’nın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı ve iç kesimlerde yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Sivas ve Kayseri'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        3

        İSTANBUL 8°C, 13°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

        İZMİR 7°C, 17°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANKARA 0°C, 8°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Zelenskiy'den referandum çağrısı
        Zelenskiy'den referandum çağrısı
        Şehit polisin katil zanlıları tutuklandı
        Şehit polisin katil zanlıları tutuklandı
        Bakan Şimşek tarih verdi
        Bakan Şimşek tarih verdi
        "İsrail'i maksimalist taleplerinden vazgeçirmek gerek"
        "İsrail'i maksimalist taleplerinden vazgeçirmek gerek"
        Samsunspor iyi başladı kötü bitirdi!
        Samsunspor iyi başladı kötü bitirdi!
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj
        Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj
        Doğum izni 25 haftaya çıkıyor
        Doğum izni 25 haftaya çıkıyor
        "Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez"
        "Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez"
        Jurasek'in yerine 2 aday!
        Jurasek'in yerine 2 aday!
        Yine yüreğimiz kavruldu! Çocuklarının gözü önünde katledildi!
        Yine yüreğimiz kavruldu! Çocuklarının gözü önünde katledildi!
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        "Savaşa şimdiden hazırız"
        "Savaşa şimdiden hazırız"
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Tahvil ve hisse fonu zamanı
        Tahvil ve hisse fonu zamanı