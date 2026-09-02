12 DEV ADAM DÜNYA KUPASI'NDA! FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası maçları ne zaman, nerede yapılacak? FIBA Dünya Kupası tarihleri açıklandı mı?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yoluna namağlup devam ediyor. Türkiye, J Grubu'ndaki ikinci tur maçında İzlanda'yı deplasmanda 110-73 mağlup ederek elemelerde 8'de 8 yaptı. Bu sonuçla Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan 12 Dev Adam, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası'na katılımını garantileyen ilk milli takım oldu. Şimdi ise gözler Katar'da düzenlenecek turnuvanın tarihine, maç programına ve karşılaşmaların oynanacağı salonlara çevrildi. Peki, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası ne zaman, nerede oynanacak? İşte, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası tarihleri, maç programı ve karşılaşmaların oynanacağı salonlar...