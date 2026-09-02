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        Haberler Bilgi 12 DEV ADAM DÜNYA KUPASI'NDA! FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası maçları ne zaman, nerede yapılacak? FIBA Dünya Kupası tarihleri açıklandı mı?

        12 DEV ADAM DÜNYA KUPASI'NDA! FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası maçları ne zaman, nerede yapılacak? FIBA Dünya Kupası tarihleri açıklandı mı?

        FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ilk takım A Milli Erkek Basketbol Takımı oldu. Türkiye, Avrupa Elemeleri J Grubu'nda İzlanda'yı deplasmanda 110-73 mağlup ederek 8'de 8 yaptı ve Dünya Kupası biletini aldı. Gözler şimdi 12 Dev Adam'ın mücadele edeceği FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası'nın tarihine, ev sahibine ve maçların oynanacağı salonlara çevrildi. İşte, Dünya Kupası'nın oynanacağı tarihler ve salonlar hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 11:36 Güncelleme:
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        A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yoluna namağlup devam ediyor. Türkiye, J Grubu'ndaki ikinci tur maçında İzlanda'yı deplasmanda 110-73 mağlup ederek elemelerde 8'de 8 yaptı. Bu sonuçla Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan 12 Dev Adam, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası'na katılımını garantileyen ilk milli takım oldu. Şimdi ise gözler Katar'da düzenlenecek turnuvanın tarihine, maç programına ve karşılaşmaların oynanacağı salonlara çevrildi. Peki, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası ne zaman, nerede oynanacak? İşte, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası tarihleri, maç programı ve karşılaşmaların oynanacağı salonlar...

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        12 DEV ADAM ELEMELERDE 8'DE 8 YAPTI

        Türkiye, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ilk turu 6'da 6 ile tamamladı. İkinci turda da Litvanya'yı 94-66, İzlanda'yı ise 110-73 mağlup eden ay-yıldızlılar, toplamda 8 galibiyete ulaştı.

        İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki Laugardalshöll Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı 110-73 kazanan Türkiye, J Grubu'ndaki namağlup liderliğini sürdürdü. Milliler, ikinci turda oynanacak 4 karşılaşma kala Dünya Kupası'ndaki yerini garantiledi.

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        12 DEV ADAM FIBA 2027 DÜNYA KUPASI'NDA MÜCADELE EDECEK Mİ?

        A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Avrupa Elemeleri'nde namağlup ilerleyen 12 Dev Adam, 2. Tur J Grubu'nda İzlanda'yı deplasmanda 110-73 mağlup ederek Dünya Kupası'na katılma hakkını garantiledi. Türkiye, FIBA 2027 Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ilk milli takım oldu.

        Türkiye'nin organizasyonda yer alması, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki 6. kez mücadelesi olacak. 12 Dev Adam, 2027 yılında Katar'da düzenlenecek turnuvada dünya sahnesine çıkacak.

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        FIBA 2027 BASKETBOL DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

        FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası, 27 Ağustos-12 Eylül 2027 tarihleri arasında düzenlenecek. Organizasyonda 32 milli takım mücadele edecek. Turnuvanın final karşılaşması ise 12 Eylül 2027'de oynanacak. 2027 Dünya Kupası, FIBA'nın erkekler kategorisindeki 20. Dünya Kupası organizasyonu olacak. Turnuvanın tüm karşılaşmaları Katar'ın başkenti Doha'da ve çevresindeki salonlarda oynanacak.

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        FIBA 2027 BASKETBOL DÜNYA KUPASI NEREDE YAPILACAK?

        FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası'na Katar ev sahipliği yapacak. Organizasyondaki tüm maçlar Doha ve çevresinde bulunan dört salonda oynanacak.

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        Turnuvada kullanılacak salonlar şöyle:

        -Lusail Arena

        -Al Attiyah Arena

        -Duhail Arena

        -Al Janoub Arena

        Final aşaması Lusail Arena'da gerçekleştirilecek.

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        Lusail Arena: Turnuvanın final aşamasına ev sahipliği yapacak. Salonun kapasitesi 15 bin 227 kişi.

        Al Attiyah Arena: Doha'nın Al Soudan bölgesinde bulunan salon 8 bin 600 kişilik kapasiteye sahip.

        Duhail Arena: 5 bin 500 kişilik salon, Dünya Kupası'nın grup aşaması karşılaşmalarında kullanılacak.

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        Al Janoub Arena: Al Wakrah kentindeki salon, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda futbol karşılaşmalarına ev sahipliği yapan statlardan biri olarak kullanıldı. 2027 Dünya Kupası için basketbol salonuna dönüştürülecek tesiste 8 bin 200 kişilik kapasite olacak. Bu salon, FIBA Dünya Kupası tarihinde basketbol maçlarının oynandığı ilk futbol stadyumu olacak.

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        #12 Dev Adam
        #A Milli Erkek Basketbol Takımı
        #FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası
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