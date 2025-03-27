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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım 12 Dev Adam'ın FIBA 2025'teki grubu belli oldu! - Basketbol Haberleri

        12 Dev Adam'ın FIBA 2025'teki grubu belli oldu!

        A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 17:13 Güncelleme: 27.03.2025 - 17:31
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        12 Dev Adam'ın FIBA 2025'teki grubu belli oldu!
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        A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EuroBasket 2025) rakipleri belli oldu.

        Organizasyonun kura çekimi Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Riga Sirki'nde gerçekleştirildi.

        Kura çekimine 4. torbadan giren ay-yıldızlı ekip, A Grubu'nda ev sahibi ülke Letonya'nın yanı sıra Estonya, Portekiz, Çekya ve Sırbistan ile eşleşti.

        2025 Avrupa Şampiyonası 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde Letonya, Finlandiya, Kıbrıs Rum Kesimi ve Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

        GRUPLAR

        2025 Avrupa Şampiyonası'ndaki gruplar şu şekilde oluştu:

        A Grubu: Letonya, Estonya, Portekiz, Türkiye, Çekya, Sırbistan

        B Grubu: Finlandiya, Litvanya, İsveç, Büyük Britanya, Karadağ, Almanya

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        C Grubu: Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, Bosna Hersek, Gürcistan, İtalya, İspanya

        D Grubu: Polonya, İzlanda, Belçika, İsrail, Slovenya, Fransa

        FORMAT

        Avrupa Şampiyonası'na katılacak 24 ülke, 6 takımın yer alacağı 4 grupta mücadele edecek.

        Gruplarında ilk 4 sıraya giren ekipler son 16'ya kalacak.

        A Grubu maçları Riga, B Grubu maçları Tampere, C Grubu maçları Limassol, D Grubu maçları ise Katowice'de oynanacak.

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