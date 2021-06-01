Toplumun en az yüzde 60'ı aşılandığında toplumsal bağışıklığın oluşacağını bildiklerini ifade eden Koca, "Yaygın aşılama yapmadıkça maske takılmamasını önermeyeceğiz. Toplumsal bağışıklık oluştuktan sonra aşı olanların maske takma zorunluluğu söz konusu olmayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Erken dönemde bütün aşıların bulaşıcılığı önlediğinden emin olmadıklarına dikkati çeken Koca, şunları söyledi:

"BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, BioNTech aşısı için yüzde 90 üzerinde bulaşıcılığı önlediğini söylemişti ama diğer aşılarla ilgili emin değiliz. Yüzde 60-70 aşılama bitmedikçe kişisel tedbirlerin maskeyle devre dışı kalmasını önermiyoruz. Bu eylül sonrası devreye girer. Aşılamayı sağlayarak bu dönemde okulların, üniversiteler dahil olmak üzere normal hayata dönecek şekilde açılmasını hedefliyoruz. Birçok kişi de maske takmaya devam edecek. Bu durum, tamamen kişisel bir tercihle söz konusu olacak. Toplumsal bağışıklığın olduğu dönemde maskeyi daha çok enfeksiyonu olanların takması gerektiğini önemsiyoruz. Şimdi 2 metre mesafeyi koruyabilmeniz halinde maske takmanız gerekmez. Bunun nasıl bulaştığını biliyoruz. Herkesin bu çerçevede kişisel tedbirini alması gerekir."

BİONTECH AŞISININ YAN ETKİLERİ NELER?

Çok yaygın olanlar:

Baş ağrısı

Eklem ağrıları

Kas ağrıları

Enjeksiyon bölgesinde ağrı

Yorgunluk

Üşüme

Ateş

Enjeksiyon bölgesinde şişlik

Daha az yaygın olan başka yan etkiler de görülebilir.

Yan etkiler, ikinci dozdan sonra daha yaygın şekilde görülebilir.