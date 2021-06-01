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HaberlerSağlık
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12 milyon BioNTech aşısı Türkiye'ye geliyor! BioNTech aşısı yan etkileri neler?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Uğur Şahin ile görüşmemizde 12 milyon doz aşı için ihracat izni aldığını söyledi. 'Bu haftadan itibaren, gelecek hafta sonuna kadar bu 12 milyon aşıyı peyderpey gönderiyoruz' dediler." bilgisini verdi.

12 milyon BioNTech aşısı Türkiye'ye geliyor! BioNTech aşısı yan etkileri neler?

Toplumun en az yüzde 60'ı aşılandığında toplumsal bağışıklığın oluşacağını bildiklerini ifade eden Koca, "Yaygın aşılama yapmadıkça maske takılmamasını önermeyeceğiz. Toplumsal bağışıklık oluştuktan sonra aşı olanların maske takma zorunluluğu söz konusu olmayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Erken dönemde bütün aşıların bulaşıcılığı önlediğinden emin olmadıklarına dikkati çeken Koca, şunları söyledi:

"BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, BioNTech aşısı için yüzde 90 üzerinde bulaşıcılığı önlediğini söylemişti ama diğer aşılarla ilgili emin değiliz. Yüzde 60-70 aşılama bitmedikçe kişisel tedbirlerin maskeyle devre dışı kalmasını önermiyoruz. Bu eylül sonrası devreye girer. Aşılamayı sağlayarak bu dönemde okulların, üniversiteler dahil olmak üzere normal hayata dönecek şekilde açılmasını hedefliyoruz. Birçok kişi de maske takmaya devam edecek. Bu durum, tamamen kişisel bir tercihle söz konusu olacak. Toplumsal bağışıklığın olduğu dönemde maskeyi daha çok enfeksiyonu olanların takması gerektiğini önemsiyoruz. Şimdi 2 metre mesafeyi koruyabilmeniz halinde maske takmanız gerekmez. Bunun nasıl bulaştığını biliyoruz. Herkesin bu çerçevede kişisel tedbirini alması gerekir."

BİONTECH AŞISININ YAN ETKİLERİ NELER?

Çok yaygın olanlar:
Baş ağrısı
Eklem ağrıları
Kas ağrıları
Enjeksiyon bölgesinde ağrı
Yorgunluk
Üşüme
Ateş
Enjeksiyon bölgesinde şişlik
Daha az yaygın olan başka yan etkiler de görülebilir.

Yan etkiler, ikinci dozdan sonra daha yaygın şekilde görülebilir.

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