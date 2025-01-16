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        Haberler Gündem 3. Sayfa 12 yaşındaki çocuğu öldüren zanlı tutuklandı | Son dakika haberleri

        12 yaşındaki çocuğu öldüren zanlı tutuklandı

        İstanbul Bağcılar'da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 00:45 Güncelleme: 16.01.2025 - 00:45
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        12 yaşındaki çocuğu öldüren zanlı tutuklandı
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        İHA'nın haberine göre; Bağcılar'da 13 Ocak'ta 15 Temmuz Mahallesi 1487. Sokak'ta bulunan eve giren Zekeriya A., evde bulunan çocuklara taşla saldırmıştı. Olayda 12 yaşındaki Meryem Samou hayatını kaybetmişti.

        Kız çocuğunun cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı. Kız çocuğunu öldüren zanlı ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

        Zekeriya A., emniyetteki sorgunun ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

        Bakırköy Adliyesi Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ifadesi alınan Zekeriya A., çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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