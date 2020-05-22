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HaberlerGündem12 yaşındaki çocuk, serinlemek için girdiği derede boğuldu
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Koyunları otlatırken, serinlemek için giren dereye giren çocuk boğuldu

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, koyunları otlatırken serinlemek için dereye giren 12 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti. Talihsiz çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı

diyarbakır serinlemek isteyen çocuk boğuldu
İHA

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde serinlemek için dereye giren 12 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Çınar ilçesine bağlı Sarıdallı köyünde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, 12 yaşındaki Burhan Atlı, koyunları otlattığı sırada serinlemek için köyün yakınlarında bulunan dereye girdi. Çocuğun çırpındığını gören köy sakinleri, Atlı'yı kurtarmak için dere kenarına geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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