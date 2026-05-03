120 gündür çığ altında! Aramalar yeniden başladı

ANKA'nın haberine göre; 31 Aralık 2025’te meydana gelen çığ olayında 6 çoban kar altında kalmış, bunlardan 3’ü sağ olarak kurtarılmıştı. Çobanlardan Suat Temel ve Kerimullah Azizulla hayatını kaybederken, Bülent Gezer ise kaybolmuştu. AFAD ve jandarma ekipleri, olumsuz hava koşulları ve yüksek çığ riski nedeniyle arama çalışmalarını 3 Ocak’ta geçici olarak durdurmuştu.

Aradan geçen 122 günün ardından çığ riskinin azalmasıyla birlikte arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Artvin’den bölgeye sevk edilen 13 kişilik AFAD ekibi, güvenlik önlemleri kapsamında kontrollü şekilde arama faaliyetlerine başladı. Bugünlük çalışmalar sonlandırılırken, yarın çalışmalara devam edileceği bildirildi.

REKLAM

“OĞLUMU ÇIKARACAKLAR, ALLAH’IN İZNİYLE. ÇOK SEVİNÇLİYİM.”

Bülent Gezer’in ailesi de arama noktasına gelerek çalışmaları izledi. Bülent Gezer’in annesi Şengül Gezer, arama çalışmalarının başlamasından sevinç duyduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Allah’ın izniyle çalışmalar başladı. Yarın oğlumu bulacağız, Allah’ın izniyle. Devletimiz sayesinde oğlumu bulacağız. 120 gün geçti, bölgede şartlar uygun değildi. Şimdi gelişti. Oğlumu çıkaracaklar, Allah’ın izniyle. Çok sevinçliyim.”

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.