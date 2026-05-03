        Haberler Gündem Güncel 120 gündür çığ altında! Aramalar yeniden başladı | Son dakika haberleri

        120 gündür çığ altında! Aramalar yeniden başladı

        Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü Aksu Dağı'nda 31 Aralık 2025 tarihinde çığ altında kalan Bülent Gezer'i arama çalışmalarının yeniden başladı. Anne Şengül Gezer, "Allah'ın izniyle çalışmalar başladı. Yarın oğlumu bulacağız, Allah'ın izniyle. Devletimizin desteğiyle oğlumu bulacağız. 120 gün geçti; bölgede şartlar uygun değildi, ancak şimdi uygun hale geldi. Oğlumu çıkaracaklar, Allah'ın izniyle. Çok sevinçliyim" dedi

        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 00:49 Güncelleme:
        120 gündür çığ altında!

        ANKA'nın haberine göre; 31 Aralık 2025’te meydana gelen çığ olayında 6 çoban kar altında kalmış, bunlardan 3’ü sağ olarak kurtarılmıştı. Çobanlardan Suat Temel ve Kerimullah Azizulla hayatını kaybederken, Bülent Gezer ise kaybolmuştu. AFAD ve jandarma ekipleri, olumsuz hava koşulları ve yüksek çığ riski nedeniyle arama çalışmalarını 3 Ocak’ta geçici olarak durdurmuştu.

        Aradan geçen 122 günün ardından çığ riskinin azalmasıyla birlikte arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Artvin’den bölgeye sevk edilen 13 kişilik AFAD ekibi, güvenlik önlemleri kapsamında kontrollü şekilde arama faaliyetlerine başladı. Bugünlük çalışmalar sonlandırılırken, yarın çalışmalara devam edileceği bildirildi.

        “OĞLUMU ÇIKARACAKLAR, ALLAH’IN İZNİYLE. ÇOK SEVİNÇLİYİM.”

        Bülent Gezer’in ailesi de arama noktasına gelerek çalışmaları izledi. Bülent Gezer’in annesi Şengül Gezer, arama çalışmalarının başlamasından sevinç duyduğunu ifade ederek şunları söyledi:

        “Allah’ın izniyle çalışmalar başladı. Yarın oğlumu bulacağız, Allah’ın izniyle. Devletimiz sayesinde oğlumu bulacağız. 120 gün geçti, bölgede şartlar uygun değildi. Şimdi gelişti. Oğlumu çıkaracaklar, Allah’ın izniyle. Çok sevinçliyim.”

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: VakıfBank-Eczacıbaşı!
        Aslan Samsun'da takıldı!
        "Maçlar oynanmadan şampiyonluk kazanılmıyor"
        Talisca ile umuda tutundu!
        Amedspor Süper Lig'de!
        İran'dan Hürmüz Boğazı için 12 maddelik yönetim planı
        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        Trump'tan abluka yorumu: Bir bakıma korsan gibiyiz
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        İsim krizi
        Bakan Memişoğlu'ndan 'İlacım Nerede?' uygulaması açıklaması
        ABD'den dev silah satışı
        Trump'tan Küba mesajı
        "Trabzonspor’un yıllık 70 milyon euro açığı var""
        Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
        Bülent Polat'ın köy hayatı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
