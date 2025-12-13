13 Aralık 2025 TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak?
Ulusal kanalların 13 Aralık 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece hangi kanalda, saat kaçta, hangi dizi, film, program ve yarışmanın ekrana geleceği belli oldu. Hafta sonunu evde televizyon izleyerek geçirmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılan ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu da yanıt buldu. TRT 1, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, Now TV gibi önde gelen kanallarda gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımları derledik. İşte, kanal kanal 13 Aralık Cumartesi TV yayın akışı listesi!
Türkiye’nin en çok izlenen kanalları, 13 Aralık 2025 Cumartesi günü gündüzden geceye uzanan zengin içerikleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Gündüz kuşağında filmler, yemek ve magazin programları ile tekrar diziler ön planda olurken, akşam kuşağında Gönül Dağı, MasterChef Türkiye ve Güldür Güldür Show gibi sevilen yapımlar izleyici karşısına çıkacak. Peki, bu akşam TV’de neler var, hangi diziler yayınlanacak? İşte 13 Aralık 2025 Cumartesi TRT 1, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listesi…
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Eşref Rüya
16:15 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Güller ve Günahlar
00:15 Arka Sokaklar
02:45 Siyah Beyaz Aşk
04:00 Müzik Arası
05:15 Üç Kız Kardeş
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Keloğlan
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 İyi Aile Çocuğu
15:30 Veliaht
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
02:15 Rüya Gibi
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Gözleri KaraDeniz
13:20 Kuruluş Orhan
14:45 Top Gun: Maverick
17:00 Taşıyıcı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Vanguard
22:20 Son Görüldüğü Yer
00:20 Son Görüldüğü Yer
02:20 Kardeşlerim
05:00 Aldatmak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:23 İstiklal Marşı
05:25 Yedi Numara
06:10 Ege’nin Hamsisi
08:40 Kod Adı Kırlangıç
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:30 Taşacak Bu Deniz
14:35 Cennetin Çocukları
17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:50 Teşkilat
04:20 Lingo Türkiye
05:25 Hayallerinin Peşinde
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:15 Hayat Bazen Tatlıdır
10:45 Sahipsizler
14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15:30 Kral Kaybederse
19:00 Star Haber
20:00 Örümcek Adam Evden Uzaktan
22:30 Örümcek Adam Evden Uzaktan
00:45 Sahipsizler
04:00 Yüksek Sosyete
05:00 Kiralık Aşk
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Halef: Köklerin Çağrısı
16:00 Ben Leman
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ben Leman
23:45 Efsane Futbol
01:30 Sahtekarlar
03:45 İnadına Aşk
05:00 Kefaret
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
17:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Gazete Magazin
04:00 Oynat Bakalım
05:15 Gençlik Rüzgarı
