Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin 13 ARALIK 2025 TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR: Bu akşam televizyonda neler var? TRT 1, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı

        13 Aralık 2025 TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak?

        Ulusal kanalların 13 Aralık 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece hangi kanalda, saat kaçta, hangi dizi, film, program ve yarışmanın ekrana geleceği belli oldu. Hafta sonunu evde televizyon izleyerek geçirmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılan ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu da yanıt buldu. TRT 1, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, Now TV gibi önde gelen kanallarda gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımları derledik. İşte, kanal kanal 13 Aralık Cumartesi TV yayın akışı listesi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2025 - 13:50 Güncelleme: 13.12.2025 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye’nin en çok izlenen kanalları, 13 Aralık 2025 Cumartesi günü gündüzden geceye uzanan zengin içerikleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Gündüz kuşağında filmler, yemek ve magazin programları ile tekrar diziler ön planda olurken, akşam kuşağında Gönül Dağı, MasterChef Türkiye ve Güldür Güldür Show gibi sevilen yapımlar izleyici karşısına çıkacak. Peki, bu akşam TV’de neler var, hangi diziler yayınlanacak? İşte 13 Aralık 2025 Cumartesi TRT 1, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listesi…

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Yabancı Damat

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Cumartesi

        13:00 Arda'nın Mutfağı

        14:00 Eşref Rüya

        16:15 Uzak Şehir

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Güller ve Günahlar

        00:15 Arka Sokaklar

        02:45 Siyah Beyaz Aşk

        04:00 Müzik Arası

        05:15 Üç Kız Kardeş

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Yeni Gelin

        08:00 Keloğlan

        10:00 Cumartesi Sürprizi

        13:00 İyi Aile Çocuğu

        15:30 Veliaht

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:45 Kızılcık Şerbeti

        02:15 Rüya Gibi

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 atv'de Hafta Sonu

        10:00 Gözleri KaraDeniz

        13:20 Kuruluş Orhan

        14:45 Top Gun: Maverick

        17:00 Taşıyıcı

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Vanguard

        22:20 Son Görüldüğü Yer

        00:20 Son Görüldüğü Yer

        02:20 Kardeşlerim

        05:00 Aldatmak

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:23 İstiklal Marşı

        05:25 Yedi Numara

        06:10 Ege’nin Hamsisi

        08:40 Kod Adı Kırlangıç

        10:00 Hayallerinin Peşinde

        11:30 Taşacak Bu Deniz

        14:35 Cennetin Çocukları

        17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        19:00 Ana Haber

        20:00 Gönül Dağı

        00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

        01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

        01:50 Teşkilat

        04:20 Lingo Türkiye

        05:25 Hayallerinin Peşinde

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        09:15 Hayat Bazen Tatlıdır

        10:45 Sahipsizler

        14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

        15:30 Kral Kaybederse

        19:00 Star Haber

        20:00 Örümcek Adam Evden Uzaktan

        22:30 Örümcek Adam Evden Uzaktan

        00:45 Sahipsizler

        04:00 Yüksek Sosyete

        05:00 Kiralık Aşk

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

        08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

        11:15 Memet Özer ile Mutfakta

        12:15 Kamera Arkası

        13:00 Halef: Köklerin Çağrısı

        16:00 Ben Leman

        19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Ben Leman

        23:45 Efsane Futbol

        01:30 Sahtekarlar

        03:45 İnadına Aşk

        05:00 Kefaret

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        08:00 Oynat Bakalım

        08:45 Gençlik Rüzgarı

        10:00 Gazete Magazin

        17:30 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Gazete Magazin

        04:00 Oynat Bakalım

        05:15 Gençlik Rüzgarı

        13 ARALIK 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis ve yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis ve yeni anayasa mesajı
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Zıplayıp 'tos' vurdu! Boğanın saldırısı kamerada!
        Zıplayıp 'tos' vurdu! Boğanın saldırısı kamerada!
        'Bıçak parası' profesörü yaktı!
        'Bıçak parası' profesörü yaktı!
        Ağaçta görüntülenmişti... "Anadolu parsı değil"
        Ağaçta görüntülenmişti... "Anadolu parsı değil"
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Mali müşavirdi mesleği bıraktı! 1 gramı 700 TL!
        Mali müşavirdi mesleği bıraktı! 1 gramı 700 TL!
        Archie Brown'a Avrupa'dan talip: Kararını verdi!
        Archie Brown'a Avrupa'dan talip: Kararını verdi!
        6 aydır bir haber yok... Elif'in yürek yakan çağrısı!
        6 aydır bir haber yok... Elif'in yürek yakan çağrısı!
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Tartıştığı ailenin 6 yaşındaki çocuğunu bıçakladı!
        Tartıştığı ailenin 6 yaşındaki çocuğunu bıçakladı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Toroslar’da yeni bitki türü keşfedildi
        Toroslar’da yeni bitki türü keşfedildi
        "Onların işçileri değiliz"
        "Onların işçileri değiliz"
        Kara kaplı defterden çıkanlar
        Kara kaplı defterden çıkanlar
        18 yaş altı sigorta geçerli mi?
        18 yaş altı sigorta geçerli mi?