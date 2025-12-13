Türkiye’nin en çok izlenen kanalları, 13 Aralık 2025 Cumartesi günü gündüzden geceye uzanan zengin içerikleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Gündüz kuşağında filmler, yemek ve magazin programları ile tekrar diziler ön planda olurken, akşam kuşağında Gönül Dağı, MasterChef Türkiye ve Güldür Güldür Show gibi sevilen yapımlar izleyici karşısına çıkacak. Peki, bu akşam TV’de neler var, hangi diziler yayınlanacak? İşte 13 Aralık 2025 Cumartesi TRT 1, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listesi…