        Haberler Bilgi Gündem 13 ilçede elektrik kesintisi! 22 Kasım Cumartesi İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, elektrikler saat kaçta gidecek?

        13 ilçede elektrik kesintisi! 22 Kasım Cumartesi İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) 22 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da meydana gelecek elektrik kesinti programını duyurdu. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, elektrikler saat kaçta gidecek? İşte 22 Kasım 2025 Cumartesi İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2025 - 01:14 Güncelleme: 22.11.2025 - 01:14
        Elektrik kesintisi sorgulama ekranı... AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza sorgulama sayfasına ilişkin araştırmalar BEDAŞ'ın yaptığı duyuru sonrasında hız kazandı. İstanbul'da 13 ilçede bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 22 Kasım Cumartesi günü planlı elekrtik kesintileri yaşanacak. Peki, "22 Kasım Cumartesi İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, elektrikler saat kaçta gidecek?" İşte elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

        ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 11 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da 13 ilçede farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

        İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

        Bahçelievler

        Bakırköy

        Beylikdüzü

        Büyükçekmece

        Esenyurt

        Eyüpsultan

        Fatih

        Gaziosmanpaşa

        Güngören

        Sarıyer

        Silivri

        Sultangazi

        Şişli

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

        İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

